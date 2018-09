Trainingsbeginn nach den Ferien

Die Igersheimer Leichtathleten beginnen ihr Training nach den Ferien am heutigen Dienstag um 16 Uhr für die Altersgruppe 8 bis 12 Jahre. Um 17 Uhr und 18 Uhr beginnen zwei Gruppen für die Altersklassen ab 12 Jahre. Am Freitag von 16 bis 17.30 Uhr geht es für die Jüngsten (4 und 5 Jahre) darum, in der Halle und auf den Platz um die ersten Erfahrungen mit der Leichtathletik zu sammeln. In diesem Bereich geht es um spezielle Formen von Spiel- und Übungsteilen, die auf das entsprechende Alter abgestimmt sind.

Auch in der neuen Saison wird das bewährte Konzept „Breitensport für alle und Förderung der Talente“ weiter verfolgt. Die Gruppen die verstärkt den Leistungsgedanken im Fokus haben, beginnen wie gehabt.

