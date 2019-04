Trotz starker Leistung reichte es nicht für einen Auswärtssieg

Der letzte Vorrundenwettkampf der Kunstturner des FC Viktoria Hettingen in der Verbandsliga Baden fand bei der WKG Freiburg/Breisgau statt. Die Gastgeber waren klarer Favorit, hatten sie bisher noch keinen Wettkampf verloren.

Das Hettinger Team hatte sich vorgenommen, dem Titelaspiranten es so schwer wie möglich zu machen und eventuell den einen oder anderen Gerätesieg zu erzielen. Das Trainerduo David Dittrich und Tobias Schmelcher mussten auf Dominik Wagner, den Spezialisten am Pauschenpferd, verzichten.

Der Wettkampf startete am Boden, wo der Gastgeber mit 44,6:43,45 Punkten gewann. Noah Wörner (11,05), Robert Balint (10,95), Pascal Briem (10,75) und Tobias Schmelcher (10,7) waren die Punktesammler beim FC.

Am folgenden Gerät, dem Pauschenpferd, überzeugte die WKG mit sauberen Übungen und wurden hierfür mit 40,5 Punkte belohnt. Die Kunstturner vom FC kamen mit Pascal Briem (11,05), Tobias Schmelcher (10,00), Niklas Mackert (8,45) und Noah Wörner (6,75) auf 36,25 Punkte und unterstrichen ihr Können mit eleganten Kürübungen.

Am nächsten Gerät, den Ringen, hatten sich die Turner vom FC viel vorgenommen. Mit ihren 42,05 Punkten wollten sie eigentlich den ersten Gerätesieg einfahren, doch die WKG gewann auch hier, allerdings nur hauchdünn mit 42,10 Punkten. Zahlreiche Elemente wie Krafthalteteil Kreuzhang und verschiedene Kreuzhangausführungen in Verbindung mit der Hangwaage oder dem Winkelstütz wurden präsentiert. David Dittrich (10,95) Tobias (10,60) und Christoph Schmelcher (10,30) sowie Lukas Schmidt (10,20) gaben zwar alles, doch mussten dennoch auch dieses Gerät mit minimalem Rückstand der Heimmannschaft überlassen.

Der zweiten Durchgang startete nach einer 15-minütigen Einturnzeit am Sprung. In der Halbzeitbesprechung lautete die klare Order des Hettinger Trainerduos Dittrich/Schmelcher, trotz des Rückstandes nicht aufzugeben und dem Gegner weiterhin hartnäckig Paroli zu bieten. Den Sprung entschied schließlich die WKG wiederum glücklich und knapp mit 42,45:42,25 Punkten für sich. Für die Hettinger Sprungspezialisten waren Nicolas Heck (11,00), Pascal Briem (10,50), Robert Balint (10,45) und Noah Wörner (10,30) mit Sprüngen in den Stand erfolgreich.

Am Barren war es dann so weit: Die Hettinger Kunstturner konterten mit starken 44,75:44,7 Punkten. Pascal Briem (11,70), Tobias Schmelcher (11,25), Christoph Schmelcher (11,00) und Noah Wörner (10,80) zeigten wie schon bei den vergangenen Wettkämpfen extrem gute Kürübung.

Vor dem letzten Gerät, dem Reck nahm das Team um Trainerduo Dittrich/Schmelcher die Mannschaft nochmals zur Seite und forderte, den Wettkampf mit einem Gerätesieg zu beenden. Die Ansprache trug ihre Früchte und Pascal Briem (11,25), Tobias Schmelcher (10,70), Christoph Schmelcher (10,45) und David Dittrich (10,35) steuerten zum überzeugenden Gerätesieg mit 42,8:41,8 Punkten bei. Zu sehen bekamen die Zuschauer Kippen, Flugelement Überkehren, Riesen in Variationen und Salto oder Doppelsalto als Abgang.

Am Ende siegte die WKG Freiburg/Breisgau mit 256,15:251,55 Punkten. Die Hettinger Kunstturner hatten ihr gestecktes Ziel mit zwei Gerätesiegen erreicht und dem Tabellenführer alles abverlangt.

Bester Punktesammler des Wettkampfes war Pascal Briem (FCH) mit 64,75 Punkten vor Alexandre Levinski (WKG) mit 64,35 Punkten und Tobias Schmelcher (FCH) mit 63,50 Punkten.

Das Trainerteam Dittrich und Schmelcher lobte die Einstellung der Hettinger Mannschaft, während des Wettkampfes nicht aufzugeben und ständig die Chance zu suchen, um Gerätesiege zu erreichen.

Als Kampfrichter waren bei diesem Wettkampf seitens des FC Hettingen Anita Briem und Christof Mackert im Einsatz.

Das Ligafinale findet am kommenden Samstag in Löffingen statt. Die Kunstturner vom FC können das gesteckte Ziel des Klassenerhalts aus eigener Kraft schaffen und hoffen auf die starke Unterstützung der Fans.

Die Tabelle nach der der Vorrunde: 1. WKG Freiburg/Breisgau 10 Mannschaftspunkte/42 Gerätesiege, 2. WKG Wilferdingen/Nöttingen 8/38, 3. WKG Sasbach/Renchtal 6/32, 4. FC Viktoria Hettingen 4/32, 5. TV Sexau I 2/24, 6. TG Kraichgau 0/12.

