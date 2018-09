TSV Eschau mit viel Kampfgeist

In der Fußball-Kreisklasse 3 Aschaffenburg hat der SC Freudenberg beim TSV Eschau eine insgesamt verdiente Niederlage quittieren müssen. Konsequenz für den Sport-Club: In der Tabelle sind der TSV Heimbuchental und auch der FC Bürgstadt am SCF vorbeigezogen. Der souveräne Spitzenreiter Türk. FV Erlenbach gewann auch gestern wieder, wenn auch nur knapp mit 2:1 Toren gegen den SV

...