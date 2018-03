TSV Höpfingen erneut stark

Anzeige

Die Bezirksliga-Volleyballerinnenn des TSV Höpfingen knüpften an die gute Leistung des vergangenen Auswärtsspieltages an und siegten souverän gegen den VC Olympia Rhein Neckar. Von Beginn an übte der TSV mit starken Angaben und variablen Spielzügen Druck auf den VC aus, was wichtige Punkte auf das Konto der Höpfinger brachte. Der erste Satz ging mit 25:18 für den TSV aus. Im zweiten Satz brach die Leistung kurzzeitig ein, weshalb dieser nur knapp mit 23:25 an den VC abgegeben werden musste. Im dritten und vierten Satz schloss der TSV jedoch wieder an die starke Leistung aus dem ersten Satz an und siegte mit 3:1. Am 17. März um 15 Uhr steht der letzte Spieltag in der Saison an. sibe