TSV mit Platz 4 zufrieden

Mit Siegen gegen Rohrbach sowie Großeicholzheim beendete die erste Mannschaft der Höpfinger Volleyball-Frauen die Saison 2017/2018 auf dem vierten Tabellenplatz in der Bezirksliga 1. Zu Gast in der Höpfinger Sporthalle waren am letzten Spieltag der TSG Rohrbach III und der SV Großeicholzheim.

Ohne Druck starteten die TSV-Frauen in ihr erstes Spiel gegen Rohrbach III, da die gegnerische Mannschaft bereits abgestiegen war. „Höpfi“ gewann durch viele eigene Fehler den ersten Satz auch nach einer Aufholjagd nicht mehr. Doch die drei Gewinnsätze ließen nicht lange auf sich warten, und so sicherte sich Höpfingen mit einem 3:1-Sieg drei Punkte gegen den Absteiger aus Rohrbach.

Den Schwung aus dem letzten Satz hieß es nun gegen die Gäste aus Großeicholzheim mitzunehmen. Eine souveräne Leistung zum Saisonabschluss zeigten die TSV-Frauen in diesem Spiel gegen den bereits sicheren Vizemeister der Bezirksliga 1. Höpfingen starteten mit altbekannten anfänglichen Schwierigkeiten ins Spiel, kam nach einem deutlichen Rückstand dann aber besser auf und machte es den Gegnerinnen nicht leicht. Die ersten beiden Sätze gewann der TSV.