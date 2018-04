Turnier beim BJC

Anzeige

Die Regionsrangliste Nord/Ost des Badischen Tischtennis Verbandes findet am heutigen Samstag und Sonntag, 29. April, im Sportzentrum „Odenwald“ statt. An den beiden Turniertagen gehen über 200 Tischtennis-Nachwuchsspieler/innen der Altersklassen U 11, U 12, U 13, U 14, U 15 und U 18 an den Start und kämpfen um die Qualifikation zur badischen Endrangliste. Das größte Ranglistenturnier des BaTTV wird vom BJC Buchen ausgerichtet, der sich als guter Gastgeber für den badischen Nachwuchs präsentieren will. Der sportliche Vergleich der Bezirke Buchen, Heidelberg, Mosbach, Rhein-Neckar und Tauberbischofsheim beginnt an beiden Spieltagen um 9.30 Uhr. Das Sportzentrum „Odenwald“ ist ab 8 Uhr für das Training geöffnet. Das Veranstaltungsteam des BJC Buchen trifft sich um 7.45 Uhr. Die angemeldeten Kuchenspenden sollten jeweils bis 10 Uhr abgegeben werden. Der Eintritt zum Ranglistenturnier des Tischtennis-Nachwuchses ist kostenfrei.