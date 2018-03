TV macht in Heidelberg reiche Beute

Anzeige

Niklas Kellermann (Jahrgang 2008) verbesserte seine Zeiten über 50 Meter Freistil (40,02 Sekunden) und 50 Meter Rücken. Im Schwimmmehrkampf Freistil erreichte er den dritten Platz.

Zwei Mal auf Platz drei

Niklas Schmitt (Jahrgang 2000) schlug über 100 Meter Freistil und 100 Meter Rücken als Dritter an. Über 100 Meter Rücken (1:04,59 Minuten) und 200 Meter Lagen gelang ihm der Eintrag in die ewige Bestenliste des Vereins. Niclas Haak (Jahrgang 2007) steigerte ebenfalls seine Leistungen. Über 200 Meter Bust ging er erstmalig auf der 50-Meter-Bahn an den Start, teilte sich die Zeit sehr gut ein und schlug nach 3:42,85 Minuten an. Im Schwimmmehrkampf Brust erreichte er mit 949 Punkten die Silbermedaille.

Lukas Schmitt (Jahrgang 2007) stellte viele neue Bestzeiten auf und erreichte im Schwimmmehrkampf Rücken den vierten Platz. Maximilian Dotzel (Jahrgang 2002) gelang über 100 Meter Rücken (1:06,63 Minuten) der Eintrag in die ewige Bestenliste des Vereins. Jakob Frieß (Jahrgang 2007) stellte über 200 Meter Lagen, 100 m Schmetterling (1:42,53 Minuten), 200- und 400-Meter-Freistil neue persönliche Bestzeiten auf. Levin Kappes (Jahrgang 2001) verbesserte seine Zeit über 50 Meter Brust auf 35,00 Sekunden.

Jana Fischer (Jahrgang 2004) war die fleißigste Medaillensammlerin bei den Mädchen. 200 Meter Brust beendete sie mit neuem Vereinsjahrgangsrekord sowohl in ihrem Jahrgang, als auch in der offenen Wertung als Erste (2:47,89 Minuten). Über 50 und 100 Meter Brust belegte sie den zweiten Platz. 100 Meter Schmetterling wurden mit neuer Bestzeit (1:15,07 Minuten) mit dem dritten Platz belohnt.

Marta Alonso Salado (Jahrgang 2008) erhielt über 50 Meter Freistil (40,68 Sekunden) mit neuer zeitlicher Verbesserung die Silbermedaille, und auch Rosa Breitenbach (Jahrgang 2008) wurde mit einer Silbermedaille über 50 Meter Brust geehrt.

Leni-Charlotte Maier war die jüngste TV Schwimmerin (Jahrgang 2009) und sicherte sich mit neuer Bestzeit (42,69 Sekunden) über 50 Meter Freistil den dritten Platz. Nathalie Haak (Jahrgang 2002) stellte sechs persönliche neue Bestzeiten auf. Über 50 Meter Freistil schlug sie nach 31,60 Sekunden an. Ihre größte Leistungssteigerung hatte sie an diesem Wochenende über 400 Meter Freistil. Emma Breitenbach (Jahrgang 2005) stellte ebenfalls viele neue Bestzeiten auf und unterbot insbesondere ihre 50-Meter-Brustzeit nochmals (41,45 Sekunden).

Lorena Henning (Jahrgang 2005) verbesserte ihre Zeiten über 50- (35,27 Sekunden) und 100 Meter Freistil. Alisa Henning (Jahrgang 2003) hatte ihre besten Platzierungen über 50 Meter Brust und 100 Meter Rücken. Über 50 Meter Brust blieb sie knapp über ihrer Bestzeit. Charlotte Münch (Jahrgang 2007) erreichte eine gute Zeit über 50 Meter Schmetterling Beine (1:02,81 Minuten). Im Schwimmmehrkampf Brust landete sie auf dem vierten Platz.

Am Ende eines anstrengenden zweitägigen Schwimmwettkampfes hatten sich die Schwimmerinnen und -Schwimmer des TV Bad Mergentheim nach sehr erfolgreichem Abschneiden eine kurze Erholungspause vor dem nächsten Training verdient. TVS

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018