TV-Schmetterling fliegt wieder

Der Bad Mergentheimer TV-Schwimmer Rick Wonn (2003) wurde Offener Süddeutscher Meister über die 50 Meter Schmetterling.

Die diesjährigen Internationalen offenen Süddeutschen Schwimm-Meisterschaften für Menschen mit und ohne Behinderung wurden zum ersten Mal in der Traglufthalle über dem DSW-Freibad in Darmstadt ausgetragen.

Es hatten 39 süddeutsche Vereine, ein Schweizer und ein litauischer Verein 225 Athleten gemeldet. Diese kämpften um Jahrgangs- und offene Titel.

Äußerst erfolgreich war Rick Wonn (2003) vom TV Bad Mergentheim, er gewann zwei Gold-, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen. Mit neuer persönlicher Bestzeit wurde er Offener Süddeutscher Jugendmeister Jugend A und Offener Süddeutscher Meister über 50 Meter Schmetterling. Nach 200 Meter Rücken schlug er als Zweiter an und gewann die Silbermedaille in der Jahrgangswertung Jugend A und der Offenen Wertung.

Rick Wonn verbesserte seine persönliche Bestzeit auch über die 50 Meter Freistilstrecke und wurde Dritter seines Jahrgangs Jugend A und Siebter der Offenen Wertung. Eine weitere Bronzemedaille gewann er über 50 Meter Rücken in der Jahrgangswertung Jugend A. Mit Platz vier in der Offenen Wertung verfehlte er hier nur knapp einen Podestplatz. Mit weiteren vier Plätzen unter den ersten Zehn (Vierter Jugend A und Platz sieben in der Offenen Wertung über 100 Meter Schmetterling und dem sechsten Platz in der Jugend A und dem achten Platz in der Offenen Wertung über 100 Meter Rücken) bestätigte er seine Leistungen. tv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019