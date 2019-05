TV-Spieler kämpfen sich durch

Durch einen zweiten Platz bei den Volleyball Bezirksmeisterschaften im Bezirk Nord des VLW, qualifizierte sich die U14-Mannschaft des TV Bad Mergentheim für die Württembergischen Meisterschaften. Diese wurden in Schmiden bei Fellbach ausgetragen. Aus allen Bezirken waren je zwei Mannschaften vertreten. Hier hieß es, sich gegen Mannschaften aus Volleyball-Hochburgen wie Rottenburg und Friedrichshafen zu behaupten. In der Vorrunde musste man im ersten Spiel gegen den TSV Mutlangen antreten, das man 0:2 verlor. Das zweite Spiel ging gegen einen der beiden Favoriten, den TV Rottenburg. Wider Erwarten machten auch die Mergentheimer Spieler viele Punkte, verloren aber letztendlich doch mit 0:2.

Im dritten Spiel gegen die TG Biberach hieß es dann, alles zu geben, um Dritter in der Gruppe zu werden. Der erste Satz gestaltete sich wie ein Krimi. Mehrere Satzbälle konnten, nicht verwandelt werden, so dass dieser leider mit 31:33 abgegeben werden musste. Nach dieser hart umkämpften Niederlage mussten die Betreuer Nicole Siegismund und Markus Mühleck die Spieler wieder mental aufbauen. Die Jungen mobilisierten nochmals alle Kräfte, zeigten starke Nerven und gewannen den zweiten Satz mit 25:22, sodass der dritten Platz in der Gruppe und damit das Spiel um Platz fünf erreicht wurde. Hier ging es gegen den TSV Schmiden. Der Satz ging mit 21:25 an den Gegner. Im zweiten Satz konnten die Mergentheimer den Spieß umdrehen und gewannen mit 25:21. Die Entscheidung musste im Tiebreak fallen. Schmiden hatte einfach die besseren Nerven und gewann mit 15:11.

Damit erreichte der TV Bad Mergentheim den sechsten Platz, was ein sehr großer Erfolg für diese Mannschaft ist, geht sie doch aus der Volleyball-AG des Deutschorden- Gymnasiums hervor. Trainerin ist Angelika Hübner. Es spielten: Manjo Hübner, Jan Mühleck, Maalik Siegenbeck, Janne Siegismund und Lasse Siegismund. tv

