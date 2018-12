U14 qualifiziert sich für die Württembergische Meisterschaft

Die dritte und letzte Volleyball-Spielrunde der männlichen U14 fand in Mainhardt statt. Gleich im ersten Spiel traf dabei die Bad Mergentheimer Mannschaft auf Tabellenführer Ditzingen. Hier galt es besonders, die Sprungaufschläge und harten Angriffsschläge der gegnerischen Kaderspieler abzuwehren. In dieser Begegnung mussten sich die Jungs aus Bad Mergentheim deutlich mit 10:25 und 15:25 geschlagen geben. Das Spiel gegen Waldenburg verlief spannend. Lasse Siegismund erzielte wichtige Punkte mit guten Sprungaufschlägen und so endete das Spiel mit 25:20 und 25:15 für Bad Mergentheim. Im folgenden Spiel gegen Geißelhardt, ließen die Taubertäler dem Gegner keine Chance. Manjo Hübner zeigte ein perfektes Zuspiel, wodurch Maalik Siegenbeck und Sebastian Schurk mit platziert gespielte Bällen und Angriffen viele Punkte erzielten. Das Spiel endete deutlich mit 25:9 und 25:10 Punkten. Auch Kornwestheim hatte dem guten Zusammenspiel des Bad Mergentheimer Teams und den druckvollen Aufschlägen von Jan Mühleck nichts entgegensetzen. So holten die Taubertäler einen weiteren klaren Sieg. Damit wurde die Bad Mergentheimer U14 mit Manjo Hübner, Jan Mühleck, Maalik Siegenbeck, Lasse Siegismund und Sebastian Schurk Vizemeister im Bezirk Nord und ist für die Württembergischen Meisterschaften am 12. Januar qualifiziert. Bild: Hübner

