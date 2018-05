U15-Mannschaft freut sich über vierten Platz bei den „Württembergischen“

Anzeige

Gleich fünf Teams der Niederstettener Volleyballjugend waren kürzlich bei verschiedenen Meisterschaften aktiv. Die U15 wurde bei den „Württembergischen“ in Markdorf Vierter. Das erste U13 Team belegte bei den Bezirksmeisterschaften in eigener Halle Platz drei. Die U13-Mannschaft II wurde Zweiter in der Platzierungsrunde, und die U17-Mannschaft II Neunter in ihrer Staffel. Die Bezirksmeisterschaft gewann die weibliche U17-Mannschaft I (wir berichteten bereits).

Im ersten Vorrundenspiel traf die U15 bei den „Württembergischen“ in Markdorf gleich auf das Team aus Herbrechtingen. Vor allem mit den starken Aufschlägen kamen die Niederstettenerinnen nicht zurecht und verloren das Spiel mit 0:2.

In den folgenden Spielen gegen den SV Flacht und die Gastgeberinnen aus Markdorf kam man über ein 1:1 auch nicht hinaus. Da es diesen beiden Teams aber auch so ging, musste am Ende der Vorrunde das bessere Ballpunktverhältnis über die Teilnahme am Halbfinale entscheiden. Hier waren die Niederstettenerinnen um ganze zwei Punkte besser und trafen im Halbfinale auf das befreundete Team aus Freudental. Es entwickelte sich ein spannendes Spiel, in dem die Spielerinnen des TVN zwar alles gaben, aber dennoch mit 0:2 verloren.