U17 des TV mit starker Leistung

Ein ganzer Tag lang Spannung pur – das waren Württembergischen Midi-Meisterschaften der U17-Volleyballer für die das Team des TV Bad Mergentheim.

Gespielt wurde zunächst in zwei Vorrunden-Gruppen zu je vier Mannschaften. Hier traf Bad Mergentheim im ersten Spiel auf den TSV Rottweil, den Bezirksmeister des Bezirks West. Der TV ging immer wieder in Führung, doch schafften es die Jungs nicht, sich entscheidend abzusetzen. Den ersten Satz verlor man schließlich knapp mit 23:25. Im zweiten Satz wurde es dann noch spannender. Der TV führte lange mit einigen Punkten, doch ließ man sich den Vorsprung dann wieder abnehmen. Es ging hin und her, beide Mannschaften hatten mehrere Satzbälle. Letztendlich entschied Rottweil den Satz mit 35:33 für sich.

Im zweiten Spiel trafen die Spieler aus dem Taubertal auf den TSG Bad Wurzach. Durch sichere Aufschläge und sehr gute Angriffe ging man schnell in Führung und gewann den ersten Satz mit 25:17. Im zweiten Satz war die Sache dann wieder spannender. Am Ende waren die Mergentheimer aber dann doch mit 25:22 vorne.

Im dritten Spiel gegen den TSV Mutlangen hieß es, beide Sätze zu gewinnen, um sich für das Halbfinale zu qualifizieren. Die Jungs gingen sehr konzentriert und motiviert zur Sache und begeisterten durch gute Spielzüge und ein gutes Auge für die Situation. Mit 25:18 ging der erste Satz an den TV. Im zweiten Satz führte Bad Mergentheim schnell mit einigen Punkten, doch Mutlangen holte immer wieder auf. Die Nerven waren zum Zerreissen gespannt. Leider passierten dadurch auch unnötige Fehler, die verhinderten, den entscheidenden Punkt zum Satzgewinn zu machen. So hatten beide Mannschaften mehrere Satzbälle. Bei 33:35 war der Satz dann für Mutlangen entschieden.

Dadurch war klar, dass die Mannschaft des TV Bad Mergentheim um Platz fünf gegen den PSV Reutlingen spielen würde. Auch dieses Spiel verlief sehr spannend. Im ersten Satz schaffte es keine Mannschaft, mit mehreren Punkten in Führung zu gehen. Doch am Ende gewann der TV Bad Mergentheim wieder sehr knapp mit 25:23. Gepusht durch diese Führung gingen die Jungs in den zweiten Satz. Der gestaltet sich ähnlich wie der erste: Mal führte Reutlingen, mal Bad Mergentheim. Leider passierten dem TV in dieser Phase immer wieder Aufschlagfehler. Diese Punkte fehlten dann am Ende, denn mit 25:27 ging der Satz an Reutlingen. Im Entscheidungssatz kämpften beide Mannschaften mit letztem Einsatz. Doch dieses Mal war das Glück auf der Seite der Spieler des TV Bad Mergentheim. Mit 17:15 entschieden sie den Satz für sich. – Es spielten: Artur Naumov, Darian Hübner, Emil Steinriede, Luis Proß, Tobias Zimmerling. ah

