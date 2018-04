U19 gleich an der Spitze

Anzeige

Keine Probleme hatte das U19-Team der Schwäbisch Hall Unicorns mit den Freiburg Sacristans, die mit 51:7 nach Hause geschickt wurden. Eng gestaltete sich hingegen die Begegnung der Haller U16, die nur knapp mit 24:21 die Oberhand gegen die Gäste aus dem Breisgau behielt.

Die U19 der Unicorns steht nach diesem Erfolg an der Tabellenspitze in der Südgruppe der Junioren-Bundesliga. In zwei Wochen kommt es in Stuttgart zum Spitzenspiel gegen die ebenfalls noch verlustpunktfreien Scorpions.

Die Punkte für Halls U19 erzielten: Luis Bendel (6), Joel Klenk (6), Tim Rieger (6), Christian Honig (9), Sascha Getmann (6), Angelo Ziogkos (12) und Louis Waldmann (6). axs