Über 40 Ringe Vorsprung

Die Schützen des Kreises Buchen waren in der Disziplin „Luftgewehr, Auflage“ aktiv. In der Kreisoberliga ist die SG Buchen I weiterhin auf Rang 1, und Bernd Thimm, SV Altheim, war mit 316,0 Ringen bester Einzelschütze. Der SV Hettingen I führt die Kreisliga A mit über 40 Ringen Vorsprung an. Bester Einzelschütze war Gerhard Mechler, SV Mudau, mit 313,1 Ringen. In der Kreisliga B bleibt der SV Rippberg I Tabellenführer, aber Verfolger SG Buchen II hat den Abstand verringert. Max Ackermann, SG Buchen, war mit 311,9 Ringen Bester.

Kreisoberliga: SG Buchen II – SV Mudau I 921,4:938,6, SV Altheim I – SG Buchen I 938,3:936,2, SGi Walldürn I – KKS Osterburken II 931,0:925,0. – Einzel: Bernd Thimm, SV Altheim, 316,0; Simone Bärhausen, SV Mudau, 315,1; Manfred Mechler, SG Buchen, 313,9; Rolf Schneider, SGi Walldürn, 313,8, Brigitte Schneider, SGi Walldürn, 313,1. – Tabelle: 1. SG Buchen I 5609,2; 2. SV Mudau I 5580,7; 3. SV Altheim I 5580,5; 4. SGi Walldürn I 5579,5; 5. KKS Osterburken II 5546,4; 6. SG Buchen II 5541,4.

Kreisliga A: SV Mudau II – SV Hettingen I 923,1:926,5, SV Hainstadt I (ohne Gegner) 920,6, SV Schloßau I – SSV Hornbach I 922,2:906,8. – Einzel: Gerhard Mechler, SV Mudau, 313,1; Anton Schmitt, SV Hettingen, 311,5; Wolfgang Friedel, SV Schloßau, 311,4; Hermann Hogen, SV Schloßau, 310,3; Helmut Pöpperl, SV Hainstadt, 309, 2. – Tabelle: 1. SV Hettingen I 5559,5; 2. SV Schloßau I 5518,3; 3. SV Mudau II 5501,0; 4. SV Hainstadt I 5486,5; 5. SSV Hornbach I 5420,2.

Kreisliga B: SG Buchen III – SG Buchen IV 912,2:903,7; SV Hettingen II – SV Rippberg I 911,6:904,5; SG Buchen V – SGi Walldürn II 883,0:852,0; SG Buchen VI – SV Rippberg II 899,2:901,0. – Einzel: Max Ackermann, SG Buchen, 311,9; Achim Schubert, SG Buchen, 310,1; Günter Leitz, SV Hettingen, 309,2; Christina Kreuzer, SV Rippberg 305,4; Bernd Mackert, SV Hettingen, 304,0. – Tabelle: 1. SV Rippberg I 5463,2; 2. SG Buchen III 5455,2; 3. SG Buchen IV 5399,0; 4. SV Hettingen II 5392,3; 5. SG Buchen VI 5328,4; 6. SV Rippberg II 5301,4; 7. SG Buchen V 5253,7 8. SGi Walldürn II 5125,4.

