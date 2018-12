Überregionale Spitzenteams am Start

Niederstetten.Der zweite Turniertag des 20. Jako-Cups beim TV Niederstetten gehört den C-Junioren.

Die C-Junioren treten in zwei Turnieren am morgigen Freitag in der mit Rundum-Bande ausgestatteten Sporthalle in Niederstetten an.

Das erste Turnier, das überwiegend aus regionalen Mannschaften besetzt ist, startet um 10 Uhr mit der Partie des TV Niederstetten gegen den TSV 2000 Rothenburg. Die Mannschaften von der SGM Markelsheim/Elpersheim 2 und des FV Künzelsau rechnen sich ebenfalls gute Chancen aus in der sehr ausgeglichenen Gruppe A.

Die Gruppe B des mit acht Mannschaften besetzten Vormittagsturniers startet mit der Begegnung Tura Untermünkheim gegen JT Gaisbach/Kupferzell. Die SGM Hardthausen/KoBra und die erste Mannschaft der SGM Markelsheim/Elpersheim kämpfen ebenfalls um den Einzug in die K.o.-Spiele.

Die jeweiligen Gruppenersten und -Zweiten qualifizieren sich dann für die Halbfinals, die um 12.15 Uhr auf dem Turnierplan stehen. Das Endspiel des Vormittagsturniers ist um 12.50 Uhr geplant, in dem dann der erste Jako-Cup Sieger der C-Junioren gefeiert werden kann.

Der Nachmittag dieses Turniertages verspricht dann eine Spannungssteigerung, denn das zweite Turnier der C-Junioren um den „Uwe Lampey-Cup“ ist überregional stark besetzt. Die Gruppe A startet um 13.30 Uhr mit der Begegnung des Gastgebers vom TV Niederstetten gegen den Drittplazierten in der Landesstaffel, den TSV Neu-Ulm. Ebenfalls stark einzuschätzen sind die beiden Bezirksligisten vom TSV Ilshofen und den Sportfreunde Schwäbisch Hall.

In der Gruppe B wird dem Drittliga-Nachwuchs der Würzburger Kickers, die aktuell in der Bayernliga Nord die Tabelle anführen, die Favoritenrolle zuteil. Aber auch die Jungs vom SV Vaihingen oder dem FSV Hollenbach 2, die sich von der Landesstaffel kennen, wie auch der Bezirksligist SGM Neuenstein/Waldenburg werden vor dem großen Namen der Würzburger wenig Respekt zeigen.

Die Gruppe C wird auch kein Selbstläufer für den Titelverteidiger des FSV Hollenbach. Denn mit dem Landesligisten FV Lauda und dem Tabellenführer der Landesstaffel, SV Böblingen, wird auch der Bezirksligist Sportfreunde Schwäbisch Hall ein Wörtchen um den Gruppensieg mitreden wollen.

Die Spannung in der Sporthalle in Niederstetten wird dann mit Beginn der Viertelfinalrunde gegen 17 Uhr steigen. Das Finale um den Uwe- Lampey-Cup wird gegen 18.15 Uhr angepfiffen.

Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.12.2018