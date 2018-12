Übungsleiter erfahren große Anerkennung

Dr. Friedrich Bullinger eröffnete als Vorsitzender den ordentlichen Gauturntag in Michelfeld. Nach dem Totengedenken folgten die Grußworte von MdL Stephen Brauer, Michael Knaus, erster Landesbeamter des Landratsamtes Schwäbisch Hall und Herrn Bürgermeister Wolfgang Binnig aus Michelfeld, der die Gemeinde anhand einer Filmpräsentation vorstellte.

Markus Frank, Vizepräsident des Schwäbischen Turnerbundes ehrte an diesem Abend Daniela Lober, Liliane Ossig, Thomas Ciupke, Josef Steudler und Fritz Maywald für ihr jahrelanges ehrenamtliches Engagement für den Turngau Hohenlohe. Er richtete auch noch seine Grußworte an die Versammlung und warb für die Kunstturn-Weltmeisterschaft 2019 in Stuttgart.

Die Ehrennadel des Schwäbischen Turnerbundes in Bronze erhielt Thomas Ciupke, Turngau Hohenlohe, die Ehrennadel des Schwäbischen Turnerbundes in Silber gab es für Daniela Lober, SV Mulfingen, den Ehrenbrief des Deutschen Turnerbundes mit Silbernadel erhielten Josef Steudler, SC Bibersfeld und Fritz Maywald, TSV Gerabronn. Die Ehrenplakette des Schwäbischen Turnerbundes erhielt Liliane Ossig, TSG Schwäbisch Hall.

Viele gute Platzierungen

Sehr erfreulich waren die vielen sehr guten Platzierungen und Titel, die von Sportlerinnen und Sportlern des Turngau Hohenlohe auf Landes- und Bundesebene und auch bei Weltmeisterschaften erreicht worden waren. Und so war die Liste der Sportlerehrung, die an diesem Abend verlesen wurde sehr lange (sie Infobox).

Nach der Pause mit einem gemeinsamen Abendessen, welches vom TSV Michelfeld angeboten wurde, folgten weitere Grußworte. Manfred Bauer, Ehrenmitglied im TSV Michelfeld, stellte den Verein kurz vor und überbrachte die Grüße des Vorstands. Für die Sportkreise sprach Josef Singer als Sportkreisvorsitzender Schwäbisch Hall.

Bei allen Grußworten stand großer Respekt und Anerkennung für die vielen Übungsleiterinnen und Übungsleiter in den Vereinen im Mittelpunk. Was die 138 Vereine des Turngau Hohenlohe im Breiten,- Freizeit, -und Leistungssport anböten, sei vorbildlich. Vereinsangebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren seien ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft.

Nach den Berichten des Turngau-Vorsitzenden Dr. Friedrich Bullinger und dem Kassenbericht durch den Finanzreferenten Thomas Ciupke erteilte die Versammlung dem Vorstand einstimmig Entlastung.

Bei den Wahlen war sehr erfreulich, dass fast alle Positionen innerhalb des Turngau-Vorstandes und Hauptausschusses besetzt sind. Der Vorsitzende Friedrich Bullinger wurde einstimmig für weitere zwei Jahre zum Vorsitzenden des Turngaus Hohenlohe gewählt. Der weitere Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Liliane Ossig und Thomas Melzer sind stellvertretende Vorsitzende, Finanzreferent ist Thomas Ciupke. Daniele Lober führt das Amt der Gaujugendwartin aus, Karl Messerschmidt vertritt die Älteren , und Rainer Striffler ist Beisitzer für besondere Aufgaben.

Für 2019 stehen wieder viele Wettkämpfe und Veranstaltungen im Turngau an, die schon weitgehend mit Ausrichtern besetzt werden konnten. Hier sprach Friedrich Bullinger den großen Dank an alle Fachwarte und ausrichtenden Vereine aus, denn ohne diese könnte man die vielen Wettkämpfe und Veranstaltungen nicht durchführen.

Umrahmt wurde der Gauturntag mit Vorführungen des ausrichtenden TSV Michelfeld. Die Kinderturngruppe erfreute mit einem Gruppenturnen unter der Leitung von Petra Wagner und die Jazztanzgruppe zeigte eine schöne Choreographie unter der Leitung von Daniela Achilles.

