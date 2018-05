Anzeige

Im zweiten Viertel erzwang die stark aufspielende Verteidigung der Taubertäler einen Punt, der allerdings weit in die eigene Hälfte ging. Der bis dahin dominant aufspielenden Wolfpack-Offense passierten nun allerdings unerklärliche Fehler, so dass sie mehrfach bis an die eigene Goallinie zurückgedrängt wurde. Als dann auch noch ein Punt zu kurz geriet, nutzte die Offense der Silver Arrows die Gunst und marschierte aus wenigen Yards in die Endzone (7:6, Extrapunkt verwandelt).

Wenige Pässe zum Erfolg

Zum Beginn der zweiten Hälfte erhielten die Schwaben das Angriffsrecht und nutzten dies sogleich zum Führungsausbau. Nach wenigen Passspielzügen stand es damit 14:6. Dann folgte die vielleicht spielentscheidende Szene: Anton Denis durchbrach wieder die Arrows-Abwehr, wurde zu Fall gebracht und verlor den Ball – allerdings erst durch Bodenkontakt. Damit wäre der Spielzug an sich gültig gewesen und die Aufnahme des Balles durch den gegnerischen Spieler bedeutungslos. Nach längerer Beratung entschieden die Schiedsrichter jedoch zugunsten der Hausherren und gaben ihnen das Angriffsrecht. Stuttgart drang bis vor bis zur Goalline. Doch hier war Schluss: Nach vier vergeblichen Versuchen mussten die Schwaben den Ball abgeben.

Was folgte war ein heftiger Schlagabtausch bis ins letzte Viertel mit mehreren Angriffswechseln und einem vergebenen Fieldgoalversuch der Arrows. Nach einem von Phillipp Fleckenstein provozierten und durch Kevin Marckwardt eroberten Fumble schöpften die Taubertäler nochmals Hoffnung. Mit sehenswerten Lauf- und Passspielzügen wurde das Feld zügig überbrückt bis es fünf Yards vor der gegnerischen Goalline zum First Down reichte. Doch hier fing sich die Defense der Arrows und vereitelte alle weiteren Raumgewinne. klv

