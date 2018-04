Unicorns in der Endrunde

Anzeige

Die Schwäbisch Hall Unicorns haben das Finalturnier um die Baden-Württembergische U16-Meisterschaft erreicht. Mit zwei weiteren Siegen am Samstag in Fellbach erreichten sie ungeschlagen die Endrunde, die am kommenden Sonntag ausgetragen wird. Zunächst gab es gegen die Spielgemeinschaft Ludwigsburg Bulldogs/Stuttgart Silver Arrows ein 37:12. Anschließend wurde gegen die Spielgemeinschaft Kornwestheim Cougars/Fellbach Warriors mit 22:6 gewonnen. Im Finalturnier geht es nun in Holzgerlingen gegen die einheimischen Twisters sowie gegen die Freiburg Sacristans. Bild: Löffler