Unicorns sind gefordert

Zum Viertelfinale um die Deutsche Juniorenmeisterschaft treten die Schwäbisch Hall Unicorns heute auswärts an: Das Haller U19-Team gastiert beim Rekordmeister Düsseldorf Panther. Kickoff ist um 17 Uhr.

Zum 17. Mal stehen die A-Junioren der Schwäbisch Hall Unicorns im Viertelfinale um die Deutsche Juniorenmeisterschaft im American Football, zum 14. Mal in Folge. Doch anders als in den vergangenen neun Jahren müssen sie diesmal auswärts antreten. Der Grund ist der verpasste Titel des Südmeisters: In der GFL-J-Gruppe Süd musste man in dieser Saison den Stuttgart Scorpions den Vortritt lassen.

„Die Spieler haben in den letzten sechs Monaten hart gearbeitet, wollen in jedem Spiel den besten Football zeigen und natürlich auch gewinnen“, so Chefcoach Jan Schreiber.