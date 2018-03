Verletzungspech stoppt den Angriffs-Elan

Anzeige

Die U16-Mädchen der Volleyballabteilung des TV Niederstetten spielten in Freudental bei den Württembergischen Meisterschaften und belegten etwas unglücklich Platz sieben. Erster Gegner der U16 war der TSV Birkach. Sehr nervös beginnend, fand man nicht richtig ins Spiel und machte viele Eigenfehler. Entsprechend wurde der erste Satz mit 19:25 verloren. Im zweiten Durchgang lief es dann etwas besser. Vor allem beim Aufschlag wurden weniger Fehler gemacht. So langsam wurden die TVN-Mädchen sicherer und gewannen den Satz mit 25:21. Damit endete das Spiel unentschieden, da in der Vorrunde nur auf zwei Sätze gespielt wurde.

Im zweiten Spiel hieß der Gegner „Tübinger Modell“. Dieses Mal war man von Beginn an besser im Spiel und führte schnell mit fünf Punkten. Doch dann geschah aus TVN-Sicht das Unglück. Bei einem dicht an das Netz gestellten Ball landete die beste Niederstettener Angreiferin auf dem Fuß einer Gegenspielerin und knickte um. Mit Verdacht auf einen Bänderriss musste sie ausgewechselt werden. Trotzdem wurde der Satz noch mit 25:23 gewonnen. Allerdings ging der zweite Satz trotz großen Einsatzes mit 21:25 verloren – und so stand es wieder Unentschieden.

Aufgrund der anderen Ergebnisse hätte auch im Spiel gegen den SV Ochsenhausen ein Unentschieden für den Einzug ins Halbfinale gereicht. Doch mit 17:25 und 23:25 gingen beide Sätze verloren, und man musste sich am Ende der Vorrunde mit dem Spiel um Platz sieben zufrieden geben. Hier bezwang man den TSV Burladingen mit 25:27, 25:15,15:8.