Igersheim.In guter Erinnerung sind die zahlreichen Fortbildungs- und Coaching-Veranstaltungen für Igersheimer Vereine im Rahmen des Förderprogramms „Engagement braucht Leadership“. Nach Abschluss des Förderprojekts war zwischen Gemeinde, Bürgernetzwerk und Vereinen vereinbart worden, dass von und für Igersheimer Ehrenamtliche auch künftig gemeinsame Informations- und Fortbildungsveranstaltungen organisiert werden sollen. Auf Wunsch einiger Vereine wird nun am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal, ein Informationsabend zum Thema: „Versicherungen für Vereine“, organisiert. Welche Versicherungen sind sehr wichtig, welche „nice to have“, also nicht elementar wichtig. Stefan Tittl, der selbst in einem Vereinsvorstand engagiert ist und der beruflich mit dem Thema Versicherungen zu tun hat, wird sein Wissen an interessierte Vereinsmitglieder weitergeben. Es entstehen keine Kosten für die Teilnehmer. pm