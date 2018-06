Viel Sport und auch gute Unterhaltung

Anzeige

Der Reit- und Fahrverein Buchen veranstaltet am 17. und 18. Juni wieder sein überregionales Dressur- und Springturnier. Zahlreiche Teilnehmer haben sich bereits in die Starterlisten eingetragen, so dass man sich auf attraktive und spannende Wettbewerbe, bei denen Reiter und Pferd ihr Können unter Beweis stellen, freuen darf.

Das Turnier startet am Samstagvormittag und endet am Sonntagnachmittag mit den Höhepunkten, einer Springprüfung der Klasse M und einer schweren Dressurprüfung. Hierbei handelt es sich erstmalig um eine Dressurprüfung der Klasse M** mit namhaften Reitern.

Der erste Turniertag endet um 17.45 Uhr mit einem Ü35-Springen, wobei die erfahrenen Reiter einen Hindernisparcours überwinden müssen und dabei gleichzeitig ihre Trinkfestigkeit unter Beweis stellen müssen. Spaß und Gaudi sind hier vorprogrammiert. Im Anschluss lassen die Reiter und Zuschauer im Festzelt den ersten Turniertag ausklingen und schauen schließlich noch den Höhepunkt des Tages an, ein M*-Springen, bei dem am Ende ein Jokersprung der besonderen Sorte überwunden werden muss.