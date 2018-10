Viele frühere Aktive mit dabei

Die Vorrunde der Volleyball-Ü31-Seniorinnen findet am Sonntag, 25. November, ab 10 Uhr in der Neuen Turnhalle in Weikersheim statt. Dabei treten vier Mannschaften gegeneinander an: TSV Weikersheim, MTV Stuttgart, TV Bad Mergentheim und TTV Dettingen/Teck. Viele der ehemaligen aktiven Spielerinnen des TSV sind in der Seniorinnen-Mannschaft mit dabei und freuen sich über volleyballbegeisterte Zuschauer.

Als weitere Ankündigung wird bereits der Termin für die 32. Volleyball-Stadtmeisterschaften bekanntgegeben: Das Turnier findet am Samstag, 26. Januar, ab 11 Uhr in der Neuen Turnhalle in Weikersheim statt. Um den Bezug zur Stadt sicherzustellen, muss in jeder Mannschaft stets ein Weikersheimer oder eine Weikersheimerin auf dem Feld stehen. Als Weikersheimer im Sinne dieser Regel gelten alle Einwohner inklusive der Teilorte, Mitarbeiter von Weikersheimer Unternehmen und Mitglieder des TSV Weikersheim. Da das Turnier ein Mixed-Turnier ist, müssen auch stets mindestens zwei Damen auf dem Feld stehen.

Der TSV Weikersheim freut sich über zahlreiche Anmeldungen. Aktuelle Informationen und Kontaktegibt es unter www.tsv-weikersheim-volleyball.de oder per E-Mail an stadtmeisterschaften-weikersheim@gmx.de. kj

