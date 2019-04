Vier herausragende Ergebnisse

Der Sportschützenkreis Buchen zeichnete im Schützenhaus des SSV Seckach seine erfolgreichen Starter in den Pistolendisziplinen aus. Für die sportlich herausragenden Leistungen sorgten Siegbert Schuch, SG Buchen, mit 283 Ringen in „25 Meter Pistole“, Jürgen Berg, SG Adelsheim, mit 368 Ringen mit der „Pistole 9 Millimeter“ sowie Daniel Rolke, KKS Osterburken mit 372 Ringen in „Revolver 357 MAG“

