Vier Partien an einem Tag

Mit gleich vier Heimspielen starten die Basketballer des TSV Buchen nach der Winterpause am heutigen Samstag in die Rückrunde. Den Auftakt macht um 13 Uhr die männliche U16-Nachwuchsmannschaft. Mit sieben Siegen aus zehn Spielen überwinterte das Team um die Trainer Alexander Kull und Leon Linsler auf dem vierten Tabellenplatz. Zu Gast ist am Samstag mit dem TSV Schönau der derzeitige Tabellensiebte.

Im Anschluss, um 15 Uhr, wartet auf die Landesliga-Frauen mit dem Herbstmeister, der TG Sandhausen II, eine Mammutaufgabe. Das Team um das Trainerduo Jens Oberhauser und Steffen Börkel steht derzeit leider nur auf dem vorletzten Tabellenplatz. Um 17 Uhr kommt es zu einem Topspiel in der Landesliga Rhein/Neckar. Die erste Herrenmannschaft des TSV Buchen empfängt als Tabellenvierter den derzeitigen Tabellenzweiten, die TSG Wiesloch II. Nachdem man sich zu Saisonbeginn auswärts mit 49:54 knapp geschlagen geben musste, will man sich jetzt unbedingt revanchieren. Schafft es die Mannschaft um das Trainerteam Christian und Matthias Saur neben dem Spiel sogar den direkten Vergleich zu gewinnen, würde man auf den zweiten Platz vorrücken. Den Abschluss macht um 19 Uhr die zweite Herrenmannschaft.

Als Herbstmeister ist man in der Partie gegen den USC Heidelberg IV zwar der Favorit, allerdings weiß Coach Timon M’Butu, dass man keinen Gegner unterschätzen darf. tsv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019