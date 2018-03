Vierter Sieg im vierten Rückrundenspiel

Anzeige

Nach der Pause war Mulfingen wieder am Drücker, eine schöne Flanke von C. Müller verwandelte Haag per Kopf. Kurz darauf der Führungstreffer, einen von B. Diemer getretenen Freistoß konnte der Gästkeeper nur abklatschen lassen, C. Müller stand richtig und verwandelte den Nachschuss. Jetzt wurde das Spiel hitziger, Diemer sah nach einem Foul im Mittelfeld die rote Karte, eine harte Entscheidung. Aber auch in Überzahl gelang es den Gästen nicht Gefahr aufs Mulfinger Tor aufzubauen. Mulfingen hingegen war nach Kontern immer wieder gefährlich.

Als alle mit dem 2:1-Heimsieg gerechnet hatten, wurde es noch einmal dramatisch. Zuerst erzielte Taubertal mit einem Sonntagsschuss aus gut 30 Metern den Ausgleich, im Gegenzug stand Chris Bauer nach einer Ecke richtig und verwandelte den Nachschuss zum viel umjubelten Sieg. Alles in allem ein verdienter Erfolg der Platzherren.

Wachbach – Sindringen/Ernsb. 2:2

Tore: 1:0 Florian Dörner (35.), 1:1 Robin Winkler (78.), 1:2 Thilo Baier (82. Foulelfmeter), 2:2 Philipp Kaufmann (92. Foulelfmeter). - Zuschauer: 265. - Schiedsrichter: Timo Bach (SRG Schwäbisch Hall).

Bei herrlichem Fußballwetter sahen die zahlreichen Zuschauer ein ansprechendes Bezirksligaspiel im Sportpark Erpfental. In der ersten Viertelstunde tauchte der SVW zweimal gefährlich in Form von Gutsche und Kißling vor dem Gästetor der SGSE auf, beiden Torabschlüssen fehlte jedoch noch die letzte Genauigkeit.

Die Gäste hatten ihrerseits die erste Möglichkeit nach einer Flanke von links als Baier im Strafraum per Kopf Torhüter Hadamek prüfte. Die beste Möglichkeit hatte Wachbach dann in der 30. Spielminute als die Gästedefensive auf Abseits spekulierte und Limbrunner per Direktabnahme im 16-Meter-Raum den Querbalken traf.

In der 35. Spielminute konnte dann Dörner nach schönem Zuspiel von Thomas den ersten Treffer per Heber aus zentraler Position erzielen. In der Folgezeit versäumte es der SVW auf 2:0 zu erhöhen, somit ging es mit einer knappen aber verdienten Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste deutlich mutiger und versuchten über zahlreiche Standards und lange Bälle auf Baier zum Erfolg zu kommen. Wachbach konnte hingegen nur noch wenige vielversprechende Spielzüge in Richtung Gästetor zu Ende spielen. Eine der wenigen Möglichkeiten bot sich Gerner als er gekonnt die Abwehrreihe der Gäste umkurvte und aus kurzer Distanz das Außennetz traf.

Nur wenige Augenblicke später setzte sich Lofti gegen mehrere SVW Spieler im Mittelfeld durch und passte mit viel Übersicht auf den in die Gasse gestarteten Winkler, dessen Abschluss strich denkbar knapp am Tor vorbei. In der 72. Spielminute war es dann wieder Winkler der nach grenzwertigem Körpereinsatz eine Flanke von links zum nicht unverdienten Ausgleichstreffer nutzte.

In der 81. Spielminute zeigte Schiedsrichter Bach dann nach einem Zweikampf im Wachbacher Strafraum auf den Elfmeterpunkt. Beim anschließenden Strafstoß ließ Thilo Baier Wachbachs Torhüter Hadamek keine Chance und traf in das linke obere Toreck. Die Gäste versuchten nun das Spiel zu beruhigen und Zeit von der Uhr zu nehmen.

Wachbach drängte nun die Gäste in die eigene Hälfte und scheiterte zweimal an Torhüter Götsch. In der Nachspielzeit wurde Gutsche dann nach einem langen Ball im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kaufmann souverän zum Ausgleich. Nur wenige Sekunden später war die spannende Partie zu Ende und in einer fairen Begegnung trennen sich Wachbach und Sindringen mit einem gerechten Unentschieden.

Altenmünster – Braunsbach 1:2

Tore: 1:0 (28.) Thomas Wenzel, 1:1 (45.) Kevin Gfrärer, 1:2 (89.) Daniel Walz. - Schiedsrichter: Stephan Link (Urbach) - Zuschauer: 100.

Nur eine gute Spielhälfte reichte nicht gegen die Gäste aus Braunsbach. In der Schlussminute treffen diese und nehmen alle drei Punkte mit.

Es war gleich zu merken, dass sich der VfR etwas vorgenommen hatte. Das Vorspiel konnte so nicht stehen bleiben. Dennis Sami lupfte ein Zuspiel im Strafraum von Andreas Fuchs nur ganz knapp über die Latte (12.). Auch die nächste Chance für Grün-Weiß. Ein Schuss von Patrick Lettenmaier strich knapp am Tor vorbei. Dann hat der VfR Glück. Ein Stolperer in der Abwehr und Dominik Fünfer ist frei vorm Tor. Etwas überhastet schießt er drüber. Die Führung für den VfR nach einem Angriff über die linke Seite. Thomas Wenzel zieht mit dem Ball nach innen, sein Schuss landet genau im langen Eck. Der Torspieler ist noch dran, kann aber das 1:0 nicht verhindern.

Mit dem Pausenpfiff der Ausgleich. Ein Freistoß aus 20 Metern, die Mauer steht nicht gut und Kevin Gfrärer haut den Ball in die Maschen.

Nach der Pause war der Elan des VfR plötzlich erlahmt. Braunsbach wartete geschickt auf Fehler und die passierten leider häufig. Die Gäste schalteten wann immer es ging schnell um. Das Spiel wurde zerfahrener. Ein weiter Ball auf Daniel Horn, der per Kopf für Dennis Sami auflegte. Sein Schuss ging knapp vorbei. Das war aber dann schon alles, was der VfR in der zweiten Hälfte an Torgefahr erzeugte.

Das schnelle Umschalten der Gäste brachte immer wieder Gefahr für die VfR-Abwehr. Letztlich spielten es die Gäste aber nicht gut zu Ende, so dass ein Eckball den Siegtreffer erbrachte.

Von der rechten Seite kam die Ecke herein und in der Mitte wurde Daniel Walz aus den Augen verloren. Sein Kopfball sprang unter die Latte zum dann in der zweiten Hälfte verdienten Siegtreffer.

Bühlerzell – Kirchberg/Jagst 2:2

Tore: 0:1 Tobias Labusga (32.), 0:2 Jan Thore Lührs (56.), 1:2 Uwe Schuch (63./Foulelfmeter), 2:2 Christian Stein (73.). - Schiedsrichter: Yannick Schneidereit (SV Kaisersbach / SRG Backnang). - Zuschauer: 125. - Besondere Vorkommnisse: Gelb-rote Karte Philipp Krupp (69./Bühlerzell).

0:1 zur Pause, nach einer Stunde 0:2, Bühlerzell musste am Ende froh sein, über ein Unentschieden in Unterzahl. Kirchberg war nahe am ersten Sieg in diesem Jahr. Mit dem Unentschieden blieb Bühlerzell auf Rang sechs, Kirchberg weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz. Vor dem Spiel wurde Kevin Maintok für sein 200. Spiel im Trikot der Sportfreunde geehrt.

Die Gastgeber blieben vor allem vor der Pause hinter ihren Möglichkeiten. Die Gäste versteckten sich von Beginn an keineswegs und tauchten mehr im Zeller Strafraum als umgekehrt. Bühlerzell konnte sich in den ersten 45 Minuten keinen nennenswerten Abschluss erspielen. Vieles hatte Kirchberg vor der Pause besser gemacht als Bühlerzell. Die verdiente Führung gab es in der 32. Minute. Nach einer Rechtsflanke hatte Tobias Labusga per Direktabnahme aus zwölf Metern flach zum 0:1 getroffen.

Die Sportfreunde kamen dann engagierter aus der Pause. Dennoch gab es erst das 0:2. Nach einem Freistoß nahe der Mittellinie konnte Jan Thore Lürs ebenfalls per Flachschuss zum 0:2 abschließen. Sieben Minuten später brachte Uwe Schuch mit einem verwandelten, für viele auch fragwürdigen Foulelfmeter Bühlerzell auf 1:2 heran. Wenige Minuten später gab es die gelb-rote Karte für Bühlerzells Philipp Krupp. In der 72. Minute traf Christian Stein mit seinem ab gefälschten Schuss aus 18 Metern zum 2:2. Weitere sechs Minuten später die Doppelchance für die Gäste zur erneuten Führung. Christopher Ammon klärte Marcus Becker und auch gegen den Nachschuss von Jan Ludwig.

Zwei-Tore-Rückstand, gegenüber den letzten beiden Spielen etwas schuldig geblieben, aber in Unterzahl immerhin den Ausgleich gemacht. Letztendlich waren die Gastgeber mit dem Unentschieden mehr zufrieden als die Gäste.

Niedernhall/W. – Dünsbach 2:2

Tore: 1:0 Manuel Küstner (31.), Eigentor; 1:1 Frederick Heynold (37.); 2:1 Andre Ostermaier (41.); 2:2 Frederick Heynold (69.). - Zuschauer: 185. - Schiedsrichter: Jan Fiebig, Spvgg Möckmühl.

Die SGM begann druckvoll und hatte in den ersten 20 Minuten mehr vom Spiel und auch die ersten Tormöglichkeiten. In der 31. Minute dann das 1:0 für die SGM. Mit dem ersten Schuss aufs Tor gelang Dünsbach der 1:1-Ausgleich durch Frederick Heynold. In der 41. Minute gingen die Platzherren wieder in Führung. Nach dem Wechsel spielte Dünsbach offensiver und drängte auf den Ausgleich. Die SGM stand aber sicher und konnte immer wieder eigene Angriffe starten. In der 68. Minute vergab die SGM die große Chance zum 3:1 als eine Ablage in die Mitte vom Torwart abgefangen wurde und musste im Gegenzug wiederum durch Frederick Heynold den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen.

Hessental – Gaisbach 0:3

Tore: 0:1 ( 11.) Emre Ipek, 0:2 (30.) Emre Ipek, 0:3 (53.) Johannes Beez. - Zuschauer: 50.

Im Endeffekt spiegelt das Endergebnis den kompletten Spielverlauf der gestrigen Partie wieder. Der Favorit aus Gaisbach setzte sich beim TSV am Ende völlig verdient mit 0:3-Toren durch. Die Gäste waren alles in allem die technisch und spielerisch bessere Mannschaft und nahmen somit die drei Punkte zu recht mit nach Hause. Der TSV hingegen muss die Überlegenheit des Gegners an diesem Tage anerkennen und seine Punkte gegen andere Gegner einfahren.

Von Beginn an dominierten die Gäste das Geschehen auf dem Platz und gingen bereits in der elften Minute durch Emre Ipek mit einem satten Schuss ins kurze Ecke mit 1:0 in Führung.

Michelfeld – Obersontheim 1:2

Tore: 1:0 Eigentor, 1:1 (40.) Oliver Wengert, 1:2 (44.) Matthias Glasbrenner.

Bereits in der zweiten Minute hatten die Gäste die Chance zur Führung, doch Blömer konnte auf der Linie klären. Obersontheim war sehr ballsicher und erspielte sich schon früh Feldvorteile.

Michelfeld hielt aber gut dagegen und trat als Einheit sehr engagiert auf. Balaban verzog in der 23. Minute aus aussichtsreicher Position. Obersontheim war aber in seinen Angriffen gefährlicher und entschlossener wenn bislang auch ohne Erfolg.

Eine scharfe Hereingabe von Blömer grätschte ein Gästespieler ins eigene Tor zum 1:0. In der 38. Minute war Seeger im Michelfelder Tor zweimal auf dem Posten. In der 40. Minute war jedoch der 1:1-Ausgleich fällig. Nach schönem und schnellem Spiel über rechts war Oliver Wengert zur Stelle.

Als sich schon viele auf den Pausenpfiff eingestellt hatten köpfte Matthias Glasbrenner zum 1:2 in der 44. Minute ein.

Die zweite Hälfte begann mit einer sehr harten Elfmeterentscheidung für Obersontheim des ansonsten gut leitenden Schiedsrichters Ümit Sari. Binder schoß jedoch drüber. Michelfeld versuchte alles, gab nie auf, konnte sich aber gegen sehr spielstarke Gäste nicht final durchsetzen.

In der Schlussphase dezimierten sich die Obersontheimer mit zwei gelb-roten Karten. Aber auch diese Überzahl konnte die Heimelf nicht zum ersehnten Ausgleich nutzen. Obersontheim bleibt also weiterhin in der Spitzengruppe, Michelfeld muss im Abstiegskampf erneut die Kräfte für die nächsten Spiele sammeln.

Neuenstein – Untermünkheim 1:1

Bis Redaktionsschluss kein Spielbericht eingegangen.

