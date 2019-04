Vizemeisterschaft mit Siegen krönen

Die beiden aktiven Badmintonmannschaften des TV Bad Mergentheim empfingen in ihren Heimspielen in der Kopernikushalle die Gäste aus Schorndorf, Gnadental und Künzelsau. Dabei konnte man erstmalig auf die Bestbesetzung zurückgreifen.

In der Nachmittagsbegegnung spielte die zweite Mannschaft in der Bezirksliga Hohenlohe gegen die Sportler vom TTC Gnadental, die auf dem dritten Tabellenplatz lagen. Verlor man in der Hinrunde noch unglücklich mit 3:5, so gelang die Revanche auf eindrucksvolle Weise. Nur das Damendoppel und das Dameneinzel gingen an die Gäste, alle anderen Begegnungen gewannen die Badmintonspieler vom TV Bad Mergentheim deutlich und souverän zum 6:2-Endergebnis. Auch im Abendspiel wollte man mindestens mit einem Unentschieden gegen den Tabellenzweiten aus Künzelsau bestehen. Durch die taktisch kluge Aufstellung der Mannschaftsführerin Sabine Bieber verunsicherte man die Gäste und konnte die eigenen Stärken zur Geltung bringen. Die Punkte zum 5:3-Endstand erzielten Zieminski/Bergold, Beiersdorf/ Henninger und Bieber/Kindermann im Doppel sowie Ralf Zieminski im Einzel und das Mixed Bieber/Beiersdorf. Timo Zieminski und Thomas Bergold verloren ihre Einzel knapp.

Für die erste Badmintonmannschaft des TV Bad Mergentheim wurde der Nachmittag unerwartet spielfrei, da in der Landesliga Neckar-Hohenlohe der TSV Schlechtbach krankheitsbedingt absagen musste. Gegen die Sportler aus Schorndorf zeigten die Badmintonspieler aus der Kurstadt in der darauffolgenden Begegnung eine überzeugende Leistung und verwandelten einen 0:2-Rückstand souverän in einen-6:2 Sieg. Für die erfolgreiche erste Badmintonmannschaft des TV spielten: Jenny Beiersdorf, Madlen Maier, Martin Rein, Alexander Gabriel, Timo Reiß und Philipp Seeber.

Zum Saisonabschluss am 13. April in der Kopernikushalle möchten beide Badmintonmannschaften ihre Vizemeisterschaft durch Siege in ihren beiden Heimspielen feiern.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.04.2019