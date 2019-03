Völlig verdient verloren

Zum Rückrundenauftakt reisten die Fußball-Frauen des FC Creglingen zum Tabellenzweiten SGM Westernhausen/Krautheim. Nachdem sich die Creglingerinnen im Hinspiel mit 0:3 geschlagen geben mussten, wollte man diesmal im Jagsttal punkten.

Die Gastgeberinnen begannen energisch und gingen bereits in der siebten Minute mit 1:0 in Führung. Creglingen ließ sich davon jedoch nicht verunsichern und erhöhte ebenfalls den Druck. In der 23. Minute war es Lena Melber, die nach einer starken Flanke von Julia Hammel den Ausgleich erzielte. Direkt nach dem Anstoß eroberten sich die Creglingerinnen den Ball zurück. Nach einem Pass von Maren Gratz schlug Annika Kapp den Ball aufs gegnerische Tor. Die Torhüterin der Heimmannschaft verschätzte sich, und Daniela Pfeuffer musste den Ball nur noch einschieben. Da die Heimelf einen Elfmeter vergab und ein weiterer Torschuss durch eine sehenswerte Parade von Nina Wiesler verhindert wurde, ging es mit dieser Führung in die Pause.

In der zweiten Hälfte verstärkte die SGM durch zwei Wechsel ihren Sturm und spielte sich zahlreiche Torchancen heraus. Der verdiente Ausgleichstreffer fiel in der 54. Minute. Zwar blieb der FC immer wieder durch Konter gefährlich, doch schafften es die Creglingerinnen nicht, erneut in Führung zu gehen. Die Gastgeber jedoch forderten die Creglinger Abwehr immer häufiger. In der 70. Minute erzielte Westernhausen/Krautheim dann den längst fälligen Führungstreffer, der auch den 3:2-Endstand markierte.

Am kommenden Samstag sind drei Punkte gegen den TSV Michelfeld II jedoch Pflicht. fcc

