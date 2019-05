Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

12 Läufe, 900 Teilnehmer - Gemeinsam mit anderen Läuferinnen und Läufern durchstarten, die eigenen Ziele erreichen oder gar übertreffen. Auch der 19. Mosbacher Stadtlauf, der am 29. Juni stattfinden wird, steht wieder im Zeichen des freudigen Wettkampfs und des familiären Miteinanders. Der Stadtlauf ist längst weit mehr als ein rein sportlicher Höhepunkt: Nämlich ein Ereignis für die ganze Familie und die gesamte Region, die regelmäßig in die Mosbacher Altstadt pilgert.

Die Vorbereitungen setzen nun langsam zum Endspurt an und für das Orga-Team beginnt die heiße Phase. Die Streckenführung durch die Mosbacher Altstadt und das Landesgartenschau-Gelände ist zwar die gleiche wie in den vergangenen Jahren, eine Routine kommt im Orga-Team um den LAZ Vorsitzenden Manfred Weigler aber nicht auf. So sind für die Laufveranstaltung 40 bis 50 Helfer, die als Streckenposten, im Wettkampfbüro oder bei der Taschenaufbewahrung fungieren, zu finden und einzuplanen. Darüber hinaus müssen Materialien zur Absicherung der Strecke sowie Getränke geordert werden.

In diesem Jahr erhält der ausrichtende Verein, LAZ Mosbach / Elztal, dabei Unterstützung vom VfB Mosbach-Waldstadt. Die Waldstädter werden dabei auch die kulinarische Versorgung auf dem Marktplatz übernehmen. Seitens der beiden Vereine blickt man freudig der Laufveranstaltung entgegen. Bereits über 100 Voranmeldungen sind zu verzeichnen. „Dabei liegen wir dieses Jahr bereits deutlich über den Erfahrungswerten der Vorjahre“ so Manfred Weigler. Die Vorfreude steigt bei den Organisatoren.

