Wachbach mit Spielfreude zum Sieg

Niedernh./Weißb. – Wachbach 1:4 Tore: 0:1 Marco Schmieg (35.); 0:2 Jan Thomas (45.); 0:3 Marco Schmieg (52.); 0:4 Marco Schmieg (65.); 1:4 Marco Klappenecker (68.) – Zuschauer: 215.

Beide Mannschaften begannen die Partie flott und spielten aus gesicherten Abwehrreihen gekonnt nach vorne. Gefährliche Torszenen gab es jedoch in der Anfangsviertelstunde auf beiden Seiten keine. Durch einen schnellen Konter über Eddie Bach in der 22. Spielminute gab es zum ersten Mal Gefahr vor dem Wachbacher Tor, doch die Hereingabe fand in der Mitte keinen Abnehmer, sodass die Gästeabwehr klären konnte. In der 33. Spielminute hatten die Wachbacher Anhänger dreimal den Torschrei auf den Lippen doch zweimal Hannes Kerl im SGM-Tor und einmal ein Feldspieler konnten jeweils klären. In der 35. Spielminute dann doch das 0:1 für die Gäste. Nach zwei verunglückten Abwehrversuchen stand auf einmal Marco Schmieg am Sechzehner einschussbereit und vollendete gekonnt. Durch einen schulmäßig vorgetragenen Angriff der Wachbacher und einer genauen Flanke in die Mitte gelang Jan Thomas in der 45. Spielminute das 2:0. Dies war auch gleichzeitig der Halbzeitstand. In den ersten 25 Spielminuten war die SGM ein ebenbürtiger Gegner und spielte auf Augenhöhe mit. Danach nahmen die Gäste das Heft immer mehr in die Hand und führten verdient zur Pause. In der 51. Minute hatte die SGM Pech, als ein Schuss von Yannik Braun leider nur die Oberkante der Latte streifte. Auf der Gegenseite erhöhte eine Minute später Marco Schmieg auf 3:0, was einer Vorentscheidung gleichkam. Mit dem 4:0 in der 65. Minute machte er dann alles klar. In der 68. Spielminute gelang der SGM der Anschlusstreffer zum 3:1 durch Marco Klappenecker. Mehr gelang den Platzherren allerdings nicht mehr. Mit dem SV Wachbach gewann die spielfreudigere und aggressivere Mannschaft an diesem Samstag und entführte verdient die Punkte.

Sindringen/Erns. – Hessental 11:1 Tore: 1:0 Fabio Roth (5.) 2:0 Christian Baier (25.) 3:0 Thilo Baier (33. Foulelfmeter) 4:0 Fabio Roth (40.) 5:0 Felix Stürzl (52.) 6:0 Christian Baier (53.) 6:1 Alexander Befus (60.) 7:1 Christian Baier (61.) 8:1 Yannik Lotfi (72.) 9:1 Fabio Roth (75.) 10:1 Christian Baier (79.) 11:1 Valentin Gronbach (85.) – Zuschauer: 220 .

Ein denkwürdiges Spiel erlebten die zahlreichen Zuschauer am Herbstfestspiel am Samstag in Sindringen. Von Beginn an knüpfte das Team von Tobias Gebert an die starken Leistungen der vergangenen Wochen an und belagerte so das Hessentaler Tor von Anpfiff an. Nachdem Chris Nöthe in der zweiten Minute seinen Kopfstoß noch knapp über das Tor setzte, sorgte Fabio Roth nach tollem Zuspiel von Yannik Lotfi bereits in der 4. Spielminute für das 1:0. Dann konnte sich der Gästekeeper Uwe Kopp gleich zweimal auszeichnen, als er in der 15. und 24. Minute die gefährlichen Distanzschüsse von Lukas Endreß entschärfte. In der 25. Spielminute war er aber dann doch geschlagen als Christian Baier für das 2:0 sorgte. Mit einem Strafstoß baute dessen Bruder Thilo die Führung weiter aus bevor Fabio Roth, nach perfektem Zuspiel von Chris Nöthe, mit seinem zweiten Treffer an diesem Tage für den 4:0 Halbzeitstand sorgte.

Spätestens als Felix Stürzl in der 53. Minute entschlossen nachsetzte und den fünften Treffer erzielte und eine Minute später Christian Baier, nach einem Lattenkracher von Lukas Endreß, im Nachsetzen das 6:0 erzielte, stand der deutliche Heimsieg bereits früh fest. Zwar erzielte Alexander Befus in der 61. Spielminute den Ehrentreffer der Hessentaler, doch nur eine Minute später antwortete Christian Baier mit einem weiteren Treffer. Nun war der Widerstand der Gäste endgültig gebrochen. Trotz der deutlichen Führung spielten die Gastgeber weiterhin engagiert nach vorne und bauten so ihre klare Führung kontinuierlich aus. Nachdem in der Schlussphase Chris Nöthe mit seinem Kopfball an die Querlatte ein weiterer Treffer verwehrt blieb, sorgte der geniale Vorlagengeber Valentin Gronbach mit seinem Treffer zum 11:1 für den höchsten Bezirksligasieg der Kochertäler in einer recht einseitigen Begegnung.

Mulfingen – Altenmünster 0:1 Tore: 0:1 Dennis Maric (53.) - Zuschauer: 80.

Das Niveau des Spiels war nicht so top, aber die Punktausbeute für den VfR schon. Mit einem 1:0 kehrt Grün-Weiß mit den drei Punkten an die Kirchstraße zurück. Der VfR war gleich spielerisch gut drin. Der Ball lief gut, aber in der gefährlichen Zone der Gastgeber tauchte der VfR ganz selten auf. Ein Konter über David Paulo, der Florian Immel einsetzte, war die erste Torannäherung (28.). Der Schuss von Immel missglückte aber. Dar waren die Gastgeber in der ersten Hälfte gefährlicher. Ein Angriff über links Alexander Wolf wurde dann im Strafraum rechts frei gespielt und Torspieler Kai Wiedmann verkürzte geschickt den Winkel und wehte den Schuss per Fußabwehr ab (35.). Wieder ein Ballverlust im Mittelfeld bei Grün-Weiß. Die Gastgeber in Überzahl, der Schuss von Marian Riegler war dann aber wieder sichere Beute von Torspieler Kai Wiedmann (39.). Zum Ende der ersten Hälfte verlor der VfR etwas die Kontrolle über das Spiel und Mulfingen hatte aus seinen Kontern die klareren Chancen. Die zweite Hälfte begann ideal für Grün-Weiß. Nach einem Eckball von Patrick Lettenmaier, „klärte“ Dennis Maric zunächst für die Gastgeber. Der Ball fiel ihm aber wieder vor die Füße und aus kurzer Distanz spitzelte er den Ball zur Führung ins Netz. Nach der Führung wurde der VfR zu passiv. Mulfingen versuchte es immer wieder mit einfachen Mitteln in den Strafraum zu kommen. Nach einer Flanke von rechts war in der Mitte Daniel Eckart zur Stelle. Sein Kopfball landete aber in den Armen von Torspieler Kai Wiedmann. Die Konter des VfR wurden nicht ausgespielt. Mit dem 0:2 wäre die Partie klar gewesen. So musste bis in die Schlussphase energisch verteidigt werden. Beim Freistoß von Bernhard Diemer aus 20 Meter hätte die nichts genutzt. Der strich nur knapp am Tor vorbei. In der Nachspielzeit nochmal die Chance für Jan Rötlich alles klar zu machen. Nach Flanke von Maule Kober, war sein Kopfball nicht genau genug. Er strich um Haaresbreite am Pfosten vorbei. Da Mulfingen aber in ihrer Drangphase zu wenig Konstruktives einfiel. Die Angriffsbemühungen waren leicht zu durchschauen, nahm der VfR die Punkte nicht unverdient mit nach Hause.

Markelsheim/Elp. – Mainhardt 1:3 Tore: 0:1 Daniel Vogel (38.), 0:2 Fabian Wohlschläger (45.), 0:3 Fabian Wohlschläger (64.), 1:3 Leonard Popp (80.) – Zuschauer: 175.

Mit zuletzt zwei Siegen im Gepäck empfing die erste Mannschaft der SGM den VfL Mainhardt, der bis dato eine starke Saison als Aufsteiger spielte. Die ersten Minuten waren geprägt durch gegenseites Abtasten und ersten Annäherungsversuchen, die jedoch nicht konsequent zu Ende gespielt wurden. Der Gast aus Mainhardt erspielte sich in der ersten Halbzeit ein Chancenübergewicht und schlug kurz vor der Halbzeit doppelt zu. In der 38. Minute war es Daniel Vogel, der nach einigen Klärungsversuchen der heimischen Abwehr Danke sagte und vollendete. Kurz vor der Halbzeit dann das 0-2 durch Fabian Wohlschläger, der den Ball unbedrägt aus 16 Meter einschoss. Nach der Halbzeit agierte der Gast cleverer und zielstrebiger als die heimische Mannschaft. Sinnbildlich steht hierbei das 0:3, das aus einem eigenem Einwurf resultierte, der postwendend in den heimischen Strafraum gespielt wurde, wo wiederum Fabian Wohlschläger goldrichtig stand und per Kopf erhöhte. Danach schalteten die Gäste ein paar Gänge runter, wodurch die SGM wieder besser ins Spiel kam. In der 80. Minute verkürzte Leonhard Popp infolge eines Freistoßes zum 1:3. Die letzten Minuten versuchte die Heimmannschaft noch einmal alles, doch Mainhardt verwaltete das Ergebnis souverän und unbeschadet.

Michelfeld – Bühlerzell 2:1 Die Gäste hatten die erste Torchance. Ein Torschuss vom Strafraumeck landete am Pfosten. Danach übernahm Michelfeld die Initiative. Nach einer Hereingabe von Raphael Blömer verwandelte Efdal Balaban mit einem Seitfallzieher zur sehenswerten Führung. Kurze Zeit später köpfte Raphael Blömer einen von Matthias Haag lang geschlagenen Ball über den herauseilenden Torhüter. Nutznießer war Efdal Balaban, der ins leere Tor zum 2:0 einschieben konnte. Bühlerzell steckte nie auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. Mit einem Kopfball durch Philipp Krupp kamen die Gäste kurz vor der Halbzeitpause zum Anschlusstreffer. In der zweiten Hälfte drängte Bühlerzell auf den Ausgleich und erarbeitete sich gute Möglichkeiten. Beispielsweise köpfte Patrick de Gruyter nach einem Eckball aus kurzer Distanz knapp neben das Tor. Ein weiterer Treffer sollte nicht mehr gelingen. Mit Glück und Geschick verteidigten die Michelfelder den knappen Vorsprung über die Zeit und erkämpften sich drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Obersontheim – Braunsbach 8:1 Tore: 1:0 Andrey Nagumanov (5.), 2:0 Michael Däschler (11.), 3:0 Michael Däschler (17.), 4:0 MichaelDäschler (41.), 5:0 Michael Däschler (69.), 6:0 Michael Däschler (77.), 6:1 Thomas diemer (81.), 7:1 Niklas Häusinger (86.), 8:1 Niklas Häusinger (87.) - Besondere Vorkommnisse: Tim Blümel (Obersontheim) verschießt Foulelfmeter (65.).

Genau fünf Minuten hielt der Abwehrriegel der Braunsbacher, ehe Spielertrainer Andrey Nagumanov einen Steckpass von Däschler mitnehmen konnte, den Torwart Daniel Unrath ausspielte und aus spitzen Winkel die Führung erzielte. Beim zweiten Tor nur sechs Minuten später war Michael Däschler erfolgreich, indem er einen Abpraller zum 2:0 abstaubte. Beim 3:0 in der 17. Minute sahen die Gäste vermeintliches Abseits, blieben inaktiv und mussten zusehen, wie Michael Däschler mühelos abschloss.

Danach hielten sich die Gäste bis zur 41. Minute schadlos, was vor allem Torhüter Unrath zu verdanken war und hatten ausserdem durch Simon Stier eine gute Möglichkeit, der aber knapp nach schöner Ballmitnahme übers Tor schoss. Besser machte es Michael Däschler, der eine tolle Flanke von Thomas Wagner von der Brust abprallen ließ und volley zum 4:0-Halbzeitstand einschoss. Unverändertes Bild in der zweiten Halbzeit Hälfte. Obersontheim rannte an, Braunsbach beschränkte sich auf gelegentliche Befreiungsversuche. In der 65. Minute erlaubte sich Tim Blümel einen Elfmeter zu verschießen, wobei an der Berechtigung des Strafstoßes auf Braunsbacher Seite Zweifel aufkamen. Besser machte es Michael Däschler, der eine Blitzkombination mit uneigennütziger Vorarbeit von Tim Otterbach zum 5:0 über die Linie schob. Tor Nr. 6 folgte auf dem Fuß. Ein feiner Chip von Dennis Welz auf Michael Däschler, der ließ seinen Gegner abprallen wie ein Prellbock und verwandelte sicher. In der 81. Minute wurden die Gäste für ihre Moral mit einem Elfer Pfiff belohnt, der sicherlich fragwürdig war. Thomas Diemer verwandelte sicher zum 6:1. Aber schon fünf Minuten später schlug es wieder auf der anderen Seite ein. Der eingewechselte Niklas Häusinger verwandelte nach schönem Chip allein vor dem bedauernswerten Daniel Unrath. Bereits in der nächsten Aktion war der Goalie wieder machtlos, weil ein Distanzschuss von Niklas Häusinger unter der Latte zum 8:1 Endstand einschlug. Ein klarer Sieg der Heimelf gegen tapfer kämpfende Gäste.

Neuenstein – Ilshofen 3: 3 Tore: 0:1 Markus Hörger (34.), 0:2 unbekannt (66.), 1:2 Jonas Müller (67.) , 2:2 Michael Sickinger (81.) , 2:3 Benjamin Hoffmann (84.) 3:3 Michael Sickinger (90.).

In einem am Ende dramatischen Spiel trennten sich der TSV Neuenstein und der TSV Ilshofen II mit einem gerechten 3:3-Unentschieden. In der 1. Halbzeit waren die Gäste das bessere Team und gingen in der 34. Spielminute verdient mit 0:1 in Führung. Torschütze war Markus Hörger. Auch nach der Pause kam Ilshofen zunächst besser in die Partie und Kevin Lehanka gelang in der 66. Minute das 0:2, aber schon im Gegenzug konnte Jonas Müller auf 1:2 für Neuenstein verkürzen. Der 2:2 Ausgleich gelang dann Michael Sickinger in der 81. Minute, nachdem er mustergültig von Janez Tiselj bedient wurde. Sechs Minuten später gingen die Gäste erneut in Führung. Torschütze war Benjamin Hoffmann der einen Stellungsfehler in der Neuensteiner Hintermannschaft konsequent ausnutzte. Die Gastgeber gaben sich aber nicht geschlagen, und abermals Michael Sickinger traf in der 90. Spielminute zum insgesamt gerechten 3:3 Unentschieden.

Untermünkheim – Dünsbach 4:2 Kein Bericht eingegangen.

