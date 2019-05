Wachbach und Edelfingen räumten ab

Die Kreismeisterschaft im Bogenschießen fand auf dem Fußballtrainingsplatz in Edelfingen statt. Es wurden die Disziplinen Langbogen und Blankbogen geschossen.

Bei der Blankbogendisziplin wurde wurden auf eine 80 Zentimeter große Scheibe 72 Pfeile abgegeben. Die Scheibe stand in einer Entfernung von 40 Meter. Die Bedingungen waren schwer, da ein starker Wind aus wechselnden Richtungen blies und immer wieder heftige Windböen aufkamen. Die Kreismeisterschaftsmedaillen in dieser Disziplin gingen an Steffen Bader (SV Wachbach) sowie Nikolai Popp und Steffen Hess (beide SV Edelfingen). Bei den Damen wurde Izabela Wilczynska (SGi Laudenbach) Kreismeisterin.

In der Masterklasse Herren wurde Wolfgang Ulshöfer (SV Edelfingen) Kreismeister. Den zweiten Platz belegte Falk Göbel (SV Wachbach) vor Hans-Jürgen Hertel (SV Edelfingen). In der Masterklasse Damen holte sich Edith Ehrmann vom SV Wachbach den Meistertitel.

In der Mannschaftswertung wurden die Bogenschützen des SV Edelfingen (Wolfgang Ulshöfer/Steffen Hess/Nikolai Popp) Bezirksmeister. Den zweiten Platz belegte die Mannschaft des SV Wachbach (Falk Göbel/Edith Ehrmann/Steffen Bader). Dritter wurde eine weitere Mannschaft des SV Edelfingen (Armin Ulshöfer/Hans-Jürgen Hertel/Guido Deißler).

Beim Langbogenschießen wurde mit einem einteiligen Holzbogen, der je nach Klasse eine bestimmte Länge aufweisen muss, und Holzpfeilen auf eine 80-Zentimeter-Scheibe geschossen, die 25 Meter entfernt stand. Auch hier musst ein starker Wind einberechnet werden-

Langbogen-Kreismeister der Herren-Klasse wurde Jürgen Wehrhahn (SV Wachbach) vor Steffen Hess und Christian Faul (beide SV Edelfingen). In der Langbogen-Masterklasse holte sich Dietmar Denk (SV Edelfingen) den Titel des Kreismeisters. Zweiter wurde Robert Dorna (Funbogner) vor Falk Göbel, SV Wachbach. In der Masterklasse der Damen musste sich Brigitte Kriegel-Drost (SV Edelfingen) der erstplatzierten Edith Ehrmann (SV Wachbach) geschlagen geben.

In der Mannschaftswertung holten sich die Bogenschützen des SV Wachbach (Falk Göbel, Edith Ehrmann, Jürgen Wehrhahn) den Meistertitel vor der Mannschaft des SV Edelfingen (Armin Ulshöfer, Dietmar Denk, Guido Deißler) und einer weiteren Mannschaft des SV Edelfingen (Heinz Drost, Brigitte Kriegel-Drost, Christian Faul). gd

