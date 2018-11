Weikersheim/Schäftersheim wird mit Heimsieg Herbstmeister

Wiesenbach – Creglingen 3:1 Tore: 1:0 Danut Esanu (10.), 1:1 Dennis Dittrich (18.), 2:1 Danut Esanu (72.), 3:1 Maurice Werner (90+2.).

In einem temporeichen, druckvollen Spiel ging der SC Wiesenbach am Ende mit drei Punkten vom Platz. Bereits in der 10. Spielminute konnte Danut Esanu zur Führung einschieben. Damit machte er die Möglichkeit wett, die er kurz zuvor hatte, da aber vom gegnerischen Torhüter mit deiner Notbremse zu Fall gebracht wurde. Creglingen gab nun richtig Gas und glich aus. In der Folge nutzten die Gäste gekonnt die Räume und drückten den SCW immer mehr in die Defensive. Gleich nach Wiederbeginn hatte Creglingen eine gute Chance, der Ball strich jedoch knapp über die Latte. Nun wurde das Spiel rauer, in der Konsequenz mussten die Gäste ab der 60. Minute zu zehnt weiterspielen. Wiesenbach besann sich auf seine Stärken, spielte gut zusammen und agierte cleverer. In der 72. Minute gelang Danut Esanu nach einer Ecke die 2:1-Führung. Obwohl die Gäste nicht aufgaben, konnten sie die Heimabwehr nicht mehr bezwingen. Mit dem 3:1 war den Jungs vom SCW der Sieg nicht mehr zu nehmen.

Hollenbach II – Dörzbach/Kl. 4:2 Tore: 1:0 (23.) Torsten Feldscher, 1:1 (30.) Witali Baron, 2:1 (36.) Torsten Feldscher, 3:1 (66.) Steffen Jungwirth, 4:1 (83.) Joachim Ruck, 4:2 (87.) Simon Köder. – Zusch.: 60.

Einen wichtigen Sieg konnte die Hollenbacher Zweite gegen den Tabellenletzten aus Dörzbach einfahren, der keineswegs enttäuschte. Die Gäste legten den besseren Start hin und hätten bereits nach einem Eckball in Führung gehen können, doch der Ball klatschte an den Pfosten. Die Führung durch Feldscher resultierte aus einem Freistoß aus dem Halbfeld, als dieser den Ball ins Tor verlängerte. Dörzbach zeigte sich wenig geschockt und markierte postwendet durch Joel Stauch den Ausgleich. Wiederum Feldscher war es, der seine Farben in Führung brachte. Nach einem Eckball schraubte er seine zwei Meter in die Höhe und nickte aus fünf Metern ein. In Halbzeit zwei hatten dann die Hollenbacher Glück, dass Brutzer einen überragenden Tag erwischte und mehrmals in höchster Not klären konnte. Zweimal blieb er Sieger im Duell und konnte so den Ausgleich verhindern. Spätestens als dann Jungwirth den Ball, wiederum nach einem Standard, im Tor unterbrachte, schien das Spiel gelaufen. Allerdings hatte hier wieder Dörzbach die Chance zum Anschlusstreffer, jedoch vergab ein Gästestürmer. Kurz vor Schluss dann die Entscheidung als Ruck zum umjubelten 4:1 überlupfte. Selbst dann ließ sich Dörzbach nicht hängen und erzielte durch Simon Köder nach Freistoß das 4:2 zum Endstand.

Weikersheim/S. – Nagelsberg 2:0 Tore: 1:0 (17.) Yassine Zienecker, 2:0 (22.) David Schmitt. – Zuschauer: 100. – Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot (55.) Bakary Manneh, Gelb-Rot (77.) Ousman Gaye, Gelb-Rot (90.) Marco Wiesler.

Die SGM fand besser in die Partie und konnte sich vor allem in den Kopfballduellen durchsetzen. Das zeigte sich kurz nach Anpfiff durch einen Kopfball von F. Schmitt, den der Gästetorwart gerade noch über die Latte lenkte. Ein Kopfball war es dann auch, welcher der SGM den Führungstreffer brachte. Nach einem Eckball setzte sich Y. Zienecker im Kopfballduell durch und nickte den Ball ein. Auf den schnellen Ausgleich drängend, machte Phoenix im Aufbauspiel einen folgenschweren Fehlpass, den die SGM durch ihr Umschaltspiel nutzte. Der steil geschickte D. Schmitt lies in einer schönen Einzelaktion den Verteidiger per Hacke aussteigen und verwandelte trocken zum 2:0 ins Toreck. Vor der Halbzeitpause hätte die Heimelf die Führung erhöhen können, doch der aus spitzem Winkel abgegebene Schuss parierte der Gästekeeper gekonnt. In der zweiten Halbzeit setzten der FC Phoenix seineruppige Gangart fort und fiel durch Foulspiele auf. Resultat: zwei gelb-roten Karten. Die zweifache Überzahl konnte die SGM jedoch nicht mehr für weitere Tore ausnutzen und musste ebenfalls in der 90. Minute eine Gelb-Rote hinnehmen. Das änderte jedoch nichts mehr daran, dass die SGM Weikersheim/Schäftersheim verdient mit 37 Punkten die Herbstmeisterschaft feiern darf.

Igersheim – Niederstetten 0:1 Tore: 0:1 (42.) Marvin Landwehr. – Zuschauer: 60.

Die erste halbe Stunde verlief nahezu ereignislos. Erst danach nahm Niederstetten das Heft in die Hand und erspielte sich einige Torchancen. Haag und Ziegler-Schulz scheiterten jedoch am Torwart der Hausherren. In der 42. Minute fiel dann der Treffer des Tages, als Landwehr nach einem langen Ball plötzlich allein aufs Tor zu lief und traf. Nach der Halbzeit wachte der FC auf und hatte nun mehr Spielanteile, ohne sich jedoch zwingende Chancen herauszuspielen. Die Gäste verteidigten sehr gut und ließen hinten nichts anbrennen. Bis zum Ende passierte vor beiden Toren nichts Nennenswertes: Auswärtssieg für den TVN. Taubertal/R. – Apfelbach/H. 6:0 Tore: 1:0 Andre Fries (27. Min), 2:0 Jonas Löbert (45. Min), 3:0 Andre Fries (49. Min), 4:0 Jonas Löbert (56. Min), 5:0 Lukas Mohr (64. Min), 6:0 Jonas Löbert (87. Min).

Im letzten Spiel der Vorrunde landete die SGM einen ungefährdeten 6:0-Heimsieg gegen offensiv zu harmlose Gäste aus Apfelbach. Die Heimelf übernahm von Beginn an die Spielkontrolle, tat sich jedoch anfangs schwer gegen die gut eingestellte Gästedefensive eine Lücke zu finden. Apfelbach/Herrenzimmern hingegen versuchte nach Ballgewinnen schnell umzuschalten und kam so in der 20. Minute zu einer guten Schussmöglichkeit durch Reisenwedel. Die nächste Möglichkeit für die Gäste ergab sich kurz darauf per Kopfball. Dies sollte es aber gewesen sein. Fortan trat nur noch die SGM offensiv in Aktion. Den Anfang machte Andre Fries, der von einem Fehler eines Gästespielers profitierte und den Ball im Sechzehner vor die Füße bekam. Sein Abschluss aus zirka zwölf Metern landete unhaltbar im langen Eck. Trotz Überlegenheit und einigen guten Gelegenheiten dauerte es bis zur 45. Minute, ehe die SGM das 2:0 durch Jonas Löbert nach schöner Vorarbeit von Andre Fries erzielen konnte. Dies bedeutete zugleich auch den Halbzeitstand. Von dem aus Gästesicht unglücklichen 3:0, das kurz nach der Pause per direktem Freistoß von Andre Fries ins Torhütereck fiel, erholte sich die Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern nicht mehr und musste kurz darauf durch Tore von Jonas Löbert in der 56. Minute und Lukas Mohr in der 64. Minute noch das 4:0, bzw das 5:0 hinnehmen. Erst im Anschluss schaltete die Heimelf einen Gang zurück. Den Schlusspunkt setzte aber widerum Jonas Löbert, der mit seinem dritten Treffer an diesem Tag seine gute Leistung nochmals unterstrich.

Löffelstelzen/Bad Mergentheim – Gammesfeld 3:2 Edelfingen – Amrichshausen 3:2 Von beiden Partien ging der Redaktion kein Bericht zu.

