Weiter souverän an der Spitze

Weiter gab es Torchancen auf beiden Seiten, wobei die Gäste die besseren Möglichkeiten hatten. Allerdings scheiterten sie immer wieder an der starken Torhüterin, die ein glänzendes Debüt feierte. Kurz vor Schluss wurde die Aggressivität der SGM Michelbach/Tüngental/Rieden dann mit einer gelb-roten Karte „belohnt“. Kleiner Wermutstropfen für die Gastgeberinnen war der Anschlusstreffer in der letzten Aktion des Spiels nach einem langen Ball in die Spitze. Dennoch behauptete die SGM weiterhin souverän die Tabellenspitze. sgm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018