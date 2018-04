Weiterer Importspieler im Wolfpack

Anzeige

Neben Da´Ronte Smith hat mit Adam Coronado ein weiterer US-Amerikaner beim Bad Mergentheimer American Footballteam Wolfpack unterschrieben.

Die Kurstädter meinen es ernst mit dem erklärten Saisonziel, ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden zu wollen. „Wir wollen von den Besten lernen, und da führt in unserer Liga eben kein Weg daran vorbei, Athleten aus dem Heimatland des American Football ins Team zu holen“, so Vorstand Klaus Volkert.

Der 27-Jährige Adam Coronado ist in Oxnard bei Los Angeles geboren und aufgewachsen. Während seines Studiums an der University of West Alabama spielte er dort für die UWA-Tigers, bevor er zum brasilianischen Erstliga-Team Criciuma Miners wechselte. Dort lernte er Da´Ronte Smith kennen, der ihn nach seiner Verpflichtung beim Wolfpack gleich mit nach Deutschland nahm.