Weiterhin ohne Rückrundensieg

Am vergangenen Samstag trafen die Fußball-Frauen des FC Creglingen in Schwäbisch Hall auf die SGM Tüngental/Rieden/Michelbach. Bereits in der ersten Minute hatten die Creglingerinnen die Chance auf eine frühe Führung, als Lena Melber tief in der gegnerischen Hälfte ihrer Gegenspielerin den Ball abnahm und bei ihrem Abschluss nur noch von der gegnerischen Torfrau aufgehalten werden konnte. Es folgten weitere gute Aktionen, allerdings fand keiner der Torschüsse den Weg an der souverän wirkenden Torhüterin der SGM vorbei. Die Gastgeberinnen gingen in der 78. Minute durch einen Konter unerwartet das 1:0 erzielten. Die nächste Chance auf den ersten Rückrundensieg haben die Frauen des FC Creglingen am Samstag, 27. April, beim Heimspiel gegen den TSV Langenbeutingen II. fcc

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.04.2019