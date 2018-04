Wettkämpfe in Ingelfingen

Anzeige

Die Turnerinnen der gesamten Schwäbischen Ligen präsentieren sich am Samstag, 14. April, undam Sonntag, 15. April, in der Ingelfinger Heinrich-Ehrmann-Halle. Für die Zuschauer gibt also jede Menge Turnen zu bestaunen.

Die Wettkämpfe beginnen am Samstag, 14. April, um 12 Uhr mit den Begegnungen in der Landesliga, gefolgt um 16 Uhr mit den Turnerinnen der Verbandsliga. Hier wird unter anderem auch die Mannschaft der KTV Hohenlohe an den Start gehen.

Am Sonntag, 15. April, turnt um 11.30 Uhr dann die dritte Mannschaft der KTV Hohenlohe in der Bezirksliga, und um 15.30 Uhr gehen zum Abschluss die besten Turnerinnen des Schwäbischen Turnerbundes in der Oberliga an die Geräte.