Wichtiger Auswärtssieg

Es war nicht nur ein wichtiger, sondern auch ein großartiger Auswärtssieg, den die Sportkegel-Herrenmannschaft des SV Seckach in Waldrems errang. Doch so einfach, wie das Ergebnis es erscheinen lässt, war es doch nicht. Entschieden wurde diese Partie erst in den beiden letzten Durchgängen von Florian Arthofer und Jürgen Retter. Beide Kegler ließen ihren Gegnern in diesen Spielen keine Chance mehr.

Nicht so erfolgreich waren die Seckacher Damen II in Magstadt. Trotz guter Leistungen mussten sie ihr Spiel verloren geben. Besser hat es die gemischte Mannschaft am Sonntag bei ihrem Heimspiel gemacht. Der TSG Backnang musste die Punkte in Seckach lassen. Durch diesen Sieg ist die gemischte Mannschaft des SV Seckach auf Tabellenplatz zwei.

KVS Waldrems – SC Seckach H. mit 2:6 Punkten und 3057:3209 Holz. Gespielt haben: Christopher Karle 526; Markus Münnich 559; Rainer Miesch 526; Reinhold Winter 531; Florian Arthofer 523 und Jürgen Retter 544 Holz.

SV Magstadt – SV Seckach D. II mit 4:2 Punkten und 2076:1978 Holz. Gespielt haben: Tina Kempf 456; Barbara Hoffmann 504; Stefanie Pistor 505 und Sylvia Thierl 513 Holz.

SV Seckach g. – TSG Backnang mit 5:3 Punkten und 2795:2776 Holz. Gespielt haben: Artem Lukovslij 455; Gabriele Büchler 476; Vanessa Arthofer 471; Helmar Arthofer 426; Sven Arthofer 487 und Walter Kristofory 480 Holz.

Die nächsten Heimspiele finden statt am Samstag, 17. November, um 12.30 Uhr: SV Seckach – TV Unterlenningen. svs

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018