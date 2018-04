Wichtiger Sieg beim VfB Jagstheim

Anzeige

Im zweiten Durchgang nahm der FC das Heft in die Hand und kontrollierte das Geschehen. Nach einer Ecke von Julia Hammel war Ramona Welzl zur Stelle und köpfte zur 2:1-Führung ein (64.). Die Gäste blieben in der Folge weiter dominant und ließen vor dem eigenen Kasten nur wenig zu. Den Schlusspunkt setzte Maren Gratz, die in der 84. Minute zum 3:1-Endstand traf.

Mit einer ähnlich konzentrierten Leistung sollte auch ein „Dreier“ gegen die Sechstplatzierte SGM Bühlerzell/Bühlertann möglich sein, die am heutigen Samstag um 17 Uhr bei den Creglinger Fußballerinnen gastiert. fcc

