Wolfpack fühlt sich gut vorbereitet

Es ist schon eine kleine Tradition, dass die Schlussphase der Saisonvorbereitung des Bad Mergentheimer American Football Clubs Wolfpack mit einem Trainingslager im nahen Külsheim eingeläutet wurde. Dort gab es den letzten taktischen und technischen Feinschliff, um in der kommenden Saison um die Meisterschaft der Oberliga Baden-Württemberg mitspielen zu können.

Bereits seit Oktober 2017 rackern sich die knapp 60 Footballer der Kurstadt zwei Mal pro Woche im gemeinsamen Training und ergänzend dazu in Fitnessstudios ab, um die nötige Kraft und Ausdauer für die Footballsaison zu erhalten. Zusätzlich standen in den Wintermonaten zahlreiche Theorieeinheiten an, denn die oft als „Rasenschach“ bezeichnete Sportart verlangt den Spielern diesbezüglich einiges ab.

Das Hauptaugenmerk gilt in dieser langen Vorbereitungszeit der Integration neuer Spieler, den sogenannten Rookies. Zum Abschluss des Trainingslagers sollte den mehr als vier Dutzend Spielern, Trainern und Betreuern ein „Scrimmage“ den echten Spielbetrieb simulieren. Hierzu wurden die Reutlingen Eagles gewonnen, die in dieser Saison in der Landesliga antreten.