Wolfpack-Jugend in Backnang

Die 14- bis 17-jährigen Jungathleten des Bad Mergentheimer American-Football-Clubs Wolfpack starten in ihre Bezirksligasaison. Die Auftaktspiele finden am Samstag in Backnang statt. Gegner der Wolfpack-Jugend, die in Spielgemeinschaft mit den Crailsheim Titans antritt, werden in der Gruppenphase die Jungs der Oberligisten Backnang Wolverines und SG Tübingen Red Knights/Neckar Hammers, sowie des Regionalligaaufsteigers Stuttgart Silver Arrows sein. Am Samstag werden in Turnierform drei Spiele in Backnang ausgetragen. Um 12 Uhr treffen die Gastgeber auf die SG Wolfpack/Titans und um 13.30 Uhr die Gastmannschaften SG Wolfpack/Titans und SG Red Knights/Hammers aufeinander. Das letzte Spiel wird dann um 15 Uhr zwischen den Backnang Wolverines und der SG Red Knights/Hammers stattfinden. wp

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018