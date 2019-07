Wolfpack nun mit einer ausgeglichenen Bilanz

Bad Mergentheim Wolfpack – Fellbach Warriors 46:26

(7:6, 20:14, 7:0, 12:6)

Punkte für Bad Mergentheim: Da’Ronte Smith (36), David Herrick (6) und Jürgen Weishap (4). Zuschauer: 350.

Im „Entscheidungsspiel“ um einen gesicherten Platz im Mittelfeld bezwang das Bad Mergentheimer American-Football-Team Wolfpack souverän die Fellbach Warriors auf eigenem Platz mit 46:26. Herausragender Spieler war Da’Ronte Smith, der allein sechs Touchdowns erzielte.

Bei hochsommerlichen Temperaturen sahen die 350 Zuschauer im Deutschordenstadion ein Footballspiel vom Feinsten, bei dem sie voll auf ihre Kosten kamen. Von Beginn an überzeugte die Wolfpack-Defense und nahm die Warriors-Offense nach nur einem First Down vom Feld. Erstmals auf dem Platz bewiesen dann die Angreifer der Wölfe, dass auch sie es an diesem Tag wissen wollten. Schon im dritten Versuch an der eigenen 30-Yard-Linie gelang Quarterback Terrence Shambry II ein 40-Yards-Pass auf Da’Ronte Smith, der die restlichen 30 Yards in die Endzone zur frühen Führung von 7:0 sprintete (Extrapunkt Jürgen Weishap).

Doch im nächsten Drive zeigten die Gäste, dass sie die Punkte keineswegs kampflos hergeben wollten. Mit einer Mischung aus Lauf- und Passspiel überbrückten sie zügig den Platz und ein abschließender Pass ermöglichte den Anschlusstouchdown zum 7:6 (Extrapunkt vergeben).

Im zweiten Viertel schien sich die Wolfpack-Offense festzulaufen, bis Shambry bei einem dritten Versuch und 14 Yards für ein First Down an der gegnerischen 40-Yard-Linie aus der Bedrängnis heraus ein weiter Pass in die Endzone auf David Herrick gelang, der damit den Führungsausbau zum 13:6 markierte (Extrapunkt geblockt). Wenig später gelang es Thomas Schulze, einen Fumble zu forcieren, den Smith reaktionsschnell sicherte und so das erneute Angriffsrecht erzwang. Und wieder war es Smith selbst, der – nun als Quarterback – den dritten Versuch zum direkten Lauf über die Goalline nutzte (20:6, Extrapunkt Weishap).

Abermals schlugen die Krieger zurück: Ein zügiger Drive brachte sie auf 20:14 heran (Zweipunkteversuch erfolgreich). Die Antwort kam postwendend: Mit seinem „Hattrick“ trug Smith den Kick-Off-Return über 90 Yards zum Touchdown (27:14, Extrapunkt Weishap). Um weiter in Ballbesitz zu bleiben, versuchten die Taubertäler dann einen so genannten Onsidekick. Der allerdings misslang und brachte so die Gäste eine gute Position. Es folgte ein zweifacher Angriffswechsel nach Punt und vergebenem vierten Versuch. Doch die Schwaben blieben hartnäckig und schafften quasi mit dem Halbzeitpfiff dann doch noch einen Pass in die Endzone zur erneuten Ergebnisverkürzung (27:20, Zweipunkteversuch gescheitert).

Nach der Pause erhielt Bad Mergentheim das erste Angriffsrecht und auch dieses wurde mit einem 40-Yards-Pass von Shambry auf Smith zu dessen viertem Touchdown genutzt (34:20, Extrapunkt Weishap). Nach dem ersten von an diesem Tag zwei Quarterback-Sacks durch Marton Herk schaffte es die Wolfpack-Defense erneut, ihre Offense in gute Position zu bringen. Diese konnte allerdings in der gegnerischen Redzone nach einem Turnover-On-Downs nicht genutzt werden. Nach einem Punt Fellbachs musste dies nun auch auf Wolfpack-Seite versucht werden. Allerdings misslang dies, so dass die Gäste an der 5-Yard-Linie in Ballbesitz kamen. Von dort aus wuchteten sich die Angreifer im dritten Versuch in die Endzone (34:26, Zweipunkteversuch misslungen). Auch Fellbach versuchten nun einen Onsidekick, der ebenfalls misslang. Diese gute Feldposition nutzte wiederum Smith und lief bereits im ersten Versuch über 55 Yards zum Touchdown (40:26, Extrapunkt vergeben).

Wenig später gelang auch Frederik Rösch ein Quarterback-Sack, der den Gegner zu einer Tätlichkeit bewegte, die zu dessen Feldverweis führte. Anschließend krönte Smith seine Tagesleistung mit seinem sechsten Touchdown – dieses Mal mit einem Lauf über 70 Yards, der zugleich den Endstand von 46:26 markierte (Zweipunkteversuch misslungen).

Zeit zum Ausruhen bleibt dem Wolfpack freilich nicht, denn bereits am kommenden Samstag erwarten sie im Deutschordenstadion den Tabellenführer und letztjährigen Regionalligisten Freiburg Sacristans. Vorstand Klaus Volkert zu dieser schwierigen Aufgabe: „Mit dem heutigen Sieg haben wir unsere Pflicht erfüllt – jetzt kommt die Kür, in der die Jungs frei und ohne Druck aufspielen können.“ kv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.07.2019