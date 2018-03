Wolfpack traut sich zu, oben anzugreifen

Mit einem Heimspiel gegen Tübingen startet das American-Football-Team Bad Mergentheim Wolfpack am 7. April in die neue Saison. © Bad Mergentheim Wolfpack

Der Start des Bad Mergentheimer American-Football-Teams Wolfpack in seine zweite Oberligasaison steht unmittelbar bevor. Bereits am Samstag, 7. April, und damit so früh wie noch nie werden die Kurstädter in die Saison starten.

Tatsächlich wird es um 15 Uhr im Deutschordenstadion auch der erste Anpfiff überhaupt in der baden-württembergischen Oberliga 2018 sein, denn erst um 16 Uhr wird

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3863 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 31.03.2018