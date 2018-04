Wolfpack vor langer „Dienstreise“ nach Schwenningen

Anzeige

Die in dieser Saison weiteste Reise führt das Bad Mergentheimer American-Football-Team Wolfpack am kommenden Samstag nach Villingen-Schwenningen zu den Neckar Hammers, dem Landesligameister von 2017.

Nur drei Mal sind die beiden Teams bisher aufeinander getroffen. Dank der Meisterschaftssaison des Wolfpacks 2016 liegen die Taubertäler in diesem Vergleich mit zwei Siegen bei einer Niederlage in Front. Noch immer schmerzt allerdings das Ergebnis aus dem ersten Aufeinandertreffen in der Saison 2009, als Bad Mergentheim seine ersten Anfänge hatte. Damals verlor das Team mit 0:60. Dies ist noch heute die höchste Niederlage in der Vereinsgeschichte.

In der Saison 2018 haben die Schwarzwälder bereits zwei Spiele absolviert und beide verloren. Im Heimspiel gegen die Stuttgart Silver Arrows stand es am Ende 13:25, und am vergangenen Samstag gab es ein 6:28 bei den Tübingen Red Knights.