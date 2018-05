Wolfpack will wieder angreifen

Anzeige

Zum Abschluss der Hinrunde geht es für das Bad Mergentheimer Football-Team Wolfpack zu den Backnang Wolverines. Einst galten die „Vielfraße“ als Angstgegner des Wolfpacks, denn in den Anfangsjahren musste sich Bad Mergentheim gleich mehrfach geschlagen geben. Im Meisterjahr 2015 sollte sich dies aber ändern. In einer „perfect season“ gewann das Wolfpack damals alle Spiele, darunter auch die zwei gegen die Schwaben. Allerdings war auch damals das Auswärtsspiel in Backnang selbst alles andere als ein Selbstläufer, denn mit einem 7:0 zitterten sich die Taubertäler regelrecht durch die Partie.

Nun steht also das nächste Aufeinandertreffen an, dem die Kurstädter eher mit gemischten Gefühlen entgegensehen. Immerhin hatten sie am letzten Sonntag die erste Saisonniederlage im Spitzenspiel gegen die Stuttgart Silver Arrows einstecken müssen (wir berichteten). Mit Spannung blicken die Wolfpack-Fans deshalb am Sonntag in Richtung Backnang. Und es stellen ihnen sich einige Fragen: Wird ihr Team wieder an die vorherigen Leistungen anknüpfen können? Können die Coaches ihre Spieler innerhalb einer Woche wieder aufbauen?

Immerhin stellt auch Backnang ähnlich wie Stuttgart ein Traditionsteam und kann auf eine über 30-jährige Geschichte zurückblicken. In der drangen sie immerhin bis in die 2. Bundesliga vor. Außerdem waren sie viele Jahre in der Oberliga etablieren.