Das alljährliche Reitturnier beim RFV Buchen findet am kommenden Wochenende am Hühnerberg in Buchen statt. Beginn ist am morgigen Samstag um 8 Uhr mit einer Dressurreiterprüfung, die als Jugendförderprüfung für den Kreis Nordbaden ausgeschrieben wurde. Diese überregionale Prüfung soll gezielt junge Nachwuchstalente fördern und ermöglichen, dass diese ein festes Standbein im Turniersport erhalten.

Buchen ist ebenfalls Austragungsort des Neckar-Odenwald-Kreis-Cups, der sowohl in der Spring- als auch in der Dressursparte insgesamt sieben Turniere umfasst.

Die Starterlisten der jeweiligen Prüfungen sind gut gefüllt, denn es haben knapp 700 Reiter ihre Startbereitschaft erklärt.