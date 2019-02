Zeitreise durch mehr als vier Jahrzehnte KTV Hohenlohe

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Kunstturnvereinigung Hohenlohe (KTV) findet in der Sparkasse Künzelsau eine Ausstellung statt, in der anhand von großen Schautafeln, Vitrinen und Videofilmen die Entwicklung der KTV von den Anfängen bis zur Gegenwart dargestellt wird. Die Ausstellung ist bis zum 8. März zu sehen.

Bei der Ausstellungseröffnung in der Kundenhalle der Sparkasse begrüßte der Vorstandsvorsitzende Bernd Kaufmann nahezu 200 aktive und ehemalige Turner und Turnerinnen sowie viele Besucher. In seiner Eröffnungsrede würdigte der Sparkassen-Chef das sportliche Aushängeschild Hohenlohes und fügte hinzu: „Teamwork, Ehrgeiz, Ausdauer und der Wille zum Erfolg sind Werte, die die Sportler der KTV seit Beginn an gelebt haben und die auch uns als Sparkasse wichtig sind.“

Turngauvorsitzender Dr. Fritz Bullinger betonte: „Von der Wiege bis zur Bahre ist der Sport für jeden Körper und jedes Alter notwendig“.

Keine Kirchturmpolitik mehr

Die KTV wurde 1978 von den aktiven Turnern Erwin Bergmann (TSV Künzelsau), Frieder Hindermann (TSG Öhringen) und Helmut Höfer (TSG Schwäbisch Hall) ins Leben gerufen. Damit die besten und stärksten Turner und Turnerinnen aus Hohenlohe den Großen aus Stuttgart Paroli bieten konnten, mussten die einzelnen Vereine ihre ursprüngliche Kirchturmpolitik aufgeben und sich zusammentun. So ergab sich eine beste Mannschaft unter dem Namen der KTV aus den Vereinen TSV Künzelsau, TSG Öhringen, TSG Schwäbisch Hall, Vfl Mainhardt, TSV Niedernhall, TSV Markelsheim und der TSG Waldenburg. kg

