Ziel deutlich übertroffen

Die Schwimmerinnen des TV Bad Mergentheim haben bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften in der Württembergliga mit einer Gesamtpunktzahl von 11 414 den sechsten Platz erreicht.

Nachdem ihnen erst im vergangenen Jahr der Aufstieg gelungen war, wurde das Ziel Klassenerhalt mit der Platzierung im Mittelfeld deutlich übertroffen.

In ganz Deutschland fanden kürzlich die Entscheidungen der beliebten Deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Schwimmen (DMS) statt. Gestartet wurde in verschiedenen, vorgegebenen Disziplinen. Die geschwommenen Zeiten wurden in Punkte umgerechnet und addiert. Austragungsort der Württembergliga war dieses Mal das Hallenbad in Leonberg.