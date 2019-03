Zufrieden mit dem Saisonergebnis

Wer hätte dem Aufsteiger dies zugetraut: Am Ende der Saison steht die Herrenmannschaft Der Kegler des SV Seckach auf dem vierten Platz in der Tabelle. Allerdings ging das letzte Spiel der Saison in Unterlenningen verloren, und dennoch ist diese Mannschaft mit dem Erreichten sehr zufrieden. Die gemischte Mannschaft hat es besser gemacht: Ihr letztes Heimspiel gewonnen und somit Platz sechs gerettet. Die gesamte Situation im Verein sieht am Ende der Runde wie folgt aus: Herren auf dem vierten, Damen I auf dem dritten; Damen II auf dem fünften und gemischte Mannschaft auf dem sechsten Platz. Im September beginnt Saison 2019/20.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019