Zufrieden über Premiere: Konto im Plus

Nachdem die TTF Laudenbach I in der letzten Saison die Meisterschaft in der Tischtennis-Kreisliga 2 wurde und vom Bezirk Hohenlohe eine Neueinteilung der Klassen vorgenommen wurde, startet die erste Laudenbacher Herrenmannschaft nun in der Tischtennis-Bezirksklasse B Gruppe 1.

Vorbachtäler zufrieden

Noch nie spielte eine Laudenbacher Mannschaft in der Bezirksklasse – und dennoch ist man derzeit zufrieden im Lager der Vorbachtäler. Nach sechs Begegnungen hat man immerhin ein positives Punktekonto (7:5 Punkte). Im ersten Auswärtsspiel der Saison gab es bei Niedernhall III nicht viel zu holen. Lediglich zwei Doppelpunkte sowie den ersten Einzelerfolg in der Bezirksklasse durch Gerhard Wolfert sprang am Ende heraus – 3:9-Niederlage.

Gegen TuRa Untermünkheim gab es dann den ersten Erfolg in der Bezirksklasse. Einer 2:1-Doppelführung folgten durch Stefan Gölz, Ludwig Moll und Thomas Ruske gleich drei Punkte am Stück zum 5:1-Zwischenstand. Den Gästen gelang dann eine Ergebniskorrektur zum 5:2.

Das hintere Paarkreuz mit Gerhard Wolfert und Manuel Ilzhöfer punktete doppelt. Die Vorentscheidung war gefallen als dann auch noch Laudenbachs Nr. 1 Stefan Gölz sein Spiel erfolgreich beenden konnte – 8:2. Nur noch ein Punkt fehlte zum Mannschaftserfolg.

Dieser wurde dann bereits im 12. Spiel des Abends eingefahren. Thomas Ruske krönte sich mit einer guten Leistung und seinem zweiten Erfolg selbst – Endstand 9:3 für Laudenbach I. Gegen Gerabronn II (6:6 Punkte) gelang einfach alles. Alle 3 Doppel wurden bei nur einem Satzverlust gewonnen. Stefan Gölz baute die 3:0-Führung durch seinen Dreisatz-Erfolg gegen Uwe Werner auf 4:0 aus.

Bei diesem Spielstand gelang Markus Schmidt der Ehrenpunkt für die Gäste aus Gerabronn. Thomas Ruske, Ludwig Moll, Hubert Kraft, Jörg Hever und erneut Stefan Gölz machten der Partie ein schnelles Ende – zum 9:1-Endstand.

Richtig unter die Räder kamen die Laudenbacher beim TSV Neuenstein III. Nach einer Spielzeit von 2 Stunden hatte man bei nur sieben Satzerfolgen mit 9:0 verloren – Neuenstein war keine Reise wert.

Vorentscheidung früh gefallen

Besser lief es dann beim Heimspiel gegen den TSV Roßfeld IV. Die Partie begann mit einem Dämpfer – alle drei Doppel wurden, teilweise nach heftiger Gegenwehr, verloren. Stefan Gölz, Thomas Ruske und Hubert Kraft hielten Laudenbach I noch einigermaßen im Spiel. Als beim Spielstand von 3:5 die nächsten drei folgenden Spiele abgegeben werden mussten, war eine Vorentscheidung bereits zu Gunsten der Gäste vom TSV Roßfeld IV bereits gefallen – 3:8. Die Gäste benötigten lediglich noch einen Zähler zum Sieg. Das mittlere Paarkreuz der Laudenbacher mit Thomas Ruske und Ludwig Moll sorgten für die Lauden-bacher Punkte 4 und 5. Aber noch lagen die Gäste mit drei Spielen vorne.

Die Spannung in der Begegnung war nicht mehr zu überbieten. Die Gäste wollten unbedingt den 9. Punkt – Laudenbach wollte unbedingt weiter punkten. Dies gelang in Form von Hubert Kraft und Jörg Hever – die beiden letzten Einzelpunkte gingen jeweils im Entscheidungssatz an die Laudenbacher Gastgeber – 7:8. Zeit für das Schlussdoppel. Für Laudenbach traten Stefan Gölz/Thomas Ruske und für Roßfeld Sebastian Stahl/Kurt Maier an. Beide Paarungen schenkten sich nichts – aber die beiden Laudenbacher waren in dieser Begegnung einfach zu dominant – am Ende siegten sie mit 11:4, 11:5 und 11:7 – zum 8:8-End-stand. Dieses Unentschieden fühlte sich aufgrund des hohen Rückstandes von 3:8 wie ein Sieg an. Hubert Kraft war mit seinen beiden Einzelerfolgen maßgeblich am nicht mehr für möglich gehaltenen Unent-schieden beteiligt.

Das sechste Spiel der laufenden Runde sorgte für ein Stadtderby zwischen Laudenbach I und Elpersheim II. Eins vorweg – das Spiel war nichts für schwache Nerven. Laudenbach I lag nach den Doppeln mit 1:2 zurück, führte dann durch Erfolge von Stefan Gölz, Ludwig Moll und Thomas Ruske mit 4:2 – Elpersheim II schlug durch Manfred Beck, Simon Hopf und Wilfried Fischer zurück - 4:5 für Elpersheim II. Von nun an konnte sich keine der beiden Mannschaften entscheidend absetzen - „ein Derby halt – der eine schenkt dem anderen nichts“.

Spannender Krimi

Gerhard Wolfert, Laudenbachs Nummer sechs holte dann im letzten Einzel das immens wichtige 8:7 für Laudenbach I – damit hatten die Gastgeber ein Unentschieden bereits sicher.

Das Schlussdoppel musste wieder, wie im Spiel gegen Roßfeld, die Entscheidung bringen. Spannender kann kein Krimi verlaufen. Stefan Gölz/Thomas Ruske siegten im ersten Satz mit 11:7, Ernst Belschner/ Klaus Kneifl siegten ihrerseits mit 7:11 für Elpersheim II – auch die beiden nächsten Sätze wurden mit 1:1 gewertet – Stand nach Sätzen: 2:2. Im fünften Satz kam es zur Entscheidung zu Gunsten der Laudenbacher. Stefan Gölz und Thomas Ruske siegten kurz vor der Verlängerung mit dem denkbar knappsten Ergebnis von zwei Punkten mit 11:9 zum 9:7 Endstand für Laudenbach I. Derzeit belegt die Mannschaft mit 7:5 Punkten den 5. Tabellenplatz. pg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018