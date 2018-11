Zum zweiten Platz verholfen

Jonas Frieß (Jahrgang 2006) vom SSC Taubertal wurde vom Württembergischen und Badischen Schwimmverband für den Süddeutschen Jugendländervergleich nominiert und startete erfolgreich für das Team Baden-Württemberg in Crailsheim. Nach einem anstrengenden Wettkampftag verhalf Jonas Frieß mit wertvollen Punkten dem Team Baden-Württemberg zu einem tollen zweiten Platz, sowohl in der Gesamtwertung mit insgesamt 698 Punkten, als auch in der Mannschaftswertung des Jahrgangs 2006. Sieger wurde das Team des Bayerischen Schwimmverbandes.

Jonas Frieß zeigte im Wettkampf deutliche Leistungssteigerungen über alle geschwommenen Strecken. 100 Meter Freistil beendete er nach 1:02,29 Minuten mit einem guten fünften Platz. Über 100 Meter Brust schlug Frieß nach 1:18,83 Minuten an und belegte Platz 7. Auch über 200 Meter Lagen konnte er seine Zeit nochmals verbessern und erzielte eine Endzeit von 2:35,20 Minuten. In der 8 mal 50 Meter Freistil-Mixed Staffel sammelte er zusätzlich wertvolle Punkte für die Mannschaft. ssc

